Đề xuất phương án sắp xếp ngành y tế TP.HCM từ 117 còn 91 đơn vị 26/11/2025 08:32

Đảng uỷ UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi Ban Thường vụ Thành ủy về việc xin ý kiến dự thảo phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có ngành y tế TP.HCM.

Theo đó, ngành y tế sắp xếp từ 117 đơn vị còn 91 đơn vị (giảm 26 đơn vị).

Cụ thể, Đảng uỷ UBND TP.HCM đề xuất giữ nguyên 59 bệnh viện chuyên khoa, đa khoa và 5 trung tâm chuyên ngành, y tế dự phòng.

Đối với 38 trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế và 168 trạm y tế hiện nay đang trực thuộc 38 trung tâm y tế khu vực, Đảng ủy UBND TP.HCM đề xuất giữ nguyên 13 trung tâm y tế có giường bệnh.

Danh sách 13 trung tâm y tế có giường bệnh. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Thời gian tới, ngành y tế sẽ xem xét đầu tư nâng cấp 13 trung tâm y tế có giường bệnh thành bệnh viện hoặc sắp xếp thành cơ sở 2 của các bệnh viện phù hợp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Việc này sẽ hoàn thành trước 31-12-2025.

Đảng ủy UBND TP.HCM đề xuất giải thể 25 trung tâm y tế không có giường bệnh và chuyển giao cơ sở vật chất, tổ chức, nhân sự về 168 trạm y tế trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu.

Ngoài ra, đề xuất phương án sắp xếp, thành lập mới 168 trạm y tế là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu; hoạt động theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.