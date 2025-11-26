Không khám thai định kỳ, sản phụ vỡ tử cung nguy kịch cả mẹ lẫn con 26/11/2025 12:51

Ngày 26-11, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết ê-kíp Cấp cứu – Sản – Gây mê hồi sức của bệnh viện vừa phối hợp xử trí thành công một trường hợp vỡ tử cung phức tạp trong chuyển dạ, cứu sống cả mẹ và bé trong tình huống tính từng phút.

Sản phụ mang thai 40 tuần 3 ngày, có sẹo mổ lấy thai cũ do khung chậu hẹp và không khám thai định kỳ, chỉ siêu âm hai lần trong thai kỳ. Tối 11-11, sản phụ nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng đau dữ dội vùng vết mổ cũ, âm đạo ra máu đỏ tươi.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Trần Ngọc Sơn (khoa Sản) nhận định nguy cơ vỡ tử cung và lập tức chuyển bệnh nhân lên phòng mổ theo báo động đỏ.

Hiện sức khỏe mẹ và bé đều ổn định. Ảnh: BVCC

Tại phòng mổ, sản phụ đau bụng dữ dội, bụng biến dạng, tim thai rời rạc. Ê-kíp trực khối Ngoại – Sản – Gây mê hồi sức hội chẩn nhanh và thống nhất chỉ định mổ lấy thai tối khẩn cấp, ưu tiên cứu sống mẹ và bé.

Theo BS CKII Nguyễn Thị Huyền Trang, Trưởng khoa Sản, khi mở ổ bụng, bác sĩ ghi nhận tử cung đã vỡ hoàn toàn, đường vỡ dài khoảng 13 cm tại vị trí sẹo mổ cũ, lan xuống cổ tử cung. Thành sau tử cung bị lóc tách làm hai lớp khiến toàn bộ thai và dây rốn thoát ra ngoài. Trong ổ bụng có khoảng 700 ml máu đỏ tươi lẫn nước ối, nguy cơ tử vong rất cao.

Em bé nặng 2.9 kg được đưa ra trong tình trạng tím tái, trương lực yếu. Nhờ phối hợp hồi sức tích cực cùng khoa Nhi, sau khoảng 5 phút trẻ hồng hào và khóc tốt. Ca mổ tiếp tục kiểm soát chảy máu và bảo tồn tử cung cho sản phụ. Từ lúc tiếp nhận đến khi bé chào đời an toàn chỉ mất khoảng 10 phút. Hiện sức khỏe mẹ và bé ổn định.

Bác sĩ khuyến cáo vỡ tử cung là biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt ở sản phụ có sẹo mổ lấy thai cũ. Thai phụ cần khám thai định kỳ đúng lịch để được theo dõi vết mổ cũ và tư vấn phương pháp sinh phù hợp từ tuần 36.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau liên tục vùng vết mổ cũ, đau ngang trên xương mu, ấn vào đau nhói… cần đến ngay cơ sở y tế có khoa sản để được xử trí kịp thời.