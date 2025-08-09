Người tiêu dùng mua ô tô điện được hỗ trợ 130 triệu đồng 09/08/2025 15:45

Hãng tin BBC cho biết, Chính phủ Anh đang áp dụng các khoản trợ cấp mới cho người mua ô tô điện, Theo đó, người mua ô tô điện sẽ được hỗ trợ 3.750 bảng Anh, tương đương 132 triệu đồng. Điều này sẽ giúp giá ô tô điện rẻ và hấp dẫn hơn với người tiêu dùng.

Cụ thể hơn, các nhà sản xuất sẽ đăng ký từng mẫu ô tô điện để được xem xét đủ điều kiện nhận tài trợ, và nguồn quỹ sẽ được phân bổ theo nguyên tắc "ai đến trước được phục vụ trước".

Sau khi mẫu ô tô điện được phê duyệt, công ty sẽ trực tiếp giảm giá, vì vậy khách hàng sẽ chỉ thấy giá xe đã được giảm tại đại lý mà không cần thực hiện bất kỳ thủ tục nào để nhận trợ cấp.

Theo Autotrader, trong tháng 6-2025, giá trung bình của một chiếc ô tô điện là 49.790 bảng Anh (gần 1,8 tỉ đồng), trong khi xe chạy xăng có giá là 34.225 bảng Anh, tương đương 1,2 tỉ đồng.

Theo BBC, việc tăng nhu cầu tiêu dùng và tạo thêm nhiều điểm sạc là hai lĩnh vực cần được hành động.

Mục tiêu của Chính phủ Anh là tăng số điểm sạc từ 82.000 lên 300.000 điểm vào năm 2030. Bởi vì 40% hộ gia đình ở Anh không có nơi không gian sạc tại nhà. Do đó, họ cũng ít có khả năng mua ô tô điện hơn.

Khi công bố sự hỗ trợ mới, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Anh - ông Alexander cho biết: "Khoản trợ cấp ô tô điện này không chỉ giúp người dân tiết kiệm tiền, mà còn giúp ngành công nghiệp ô tô nắm bắt một trong những cơ hội lớn nhất của thế kỷ 21".