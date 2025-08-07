Điều gì xảy ra nếu bạn ngủ quên không nhớ rút sạc ô tô điện? 07/08/2025 13:30

(PLO)-Sạc ô tô điện qua đêm thực sự không quá đáng lo như nhiều người nghĩ.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh ô tô điện ngày càng trở nên phổ biến, một trong những lo ngại thường gặp của người dùng là liệu pin xe có thể bị sạc quá mức hay không, đặc biệt khi cắm sạc qua đêm.

Thực tế, mỗi chiếc ô tô điện hiện đại đều được trang bị một hệ thống quản lý pin thông minh (Battery Management System - BMS). Đây là một "bộ não" tinh vi, đóng vai trò giám sát và điều khiển mọi hoạt động của pin, bao gồm cả quá trình sạc và xả.

Khi bạn cắm sạc, hệ thống BMS sẽ liên tục theo dõi tình trạng của từng cell pin, nhiệt độ, điện áp và dòng điện.

Ngay khi pin đạt đến mức năng lượng tối đa, thường là 100%, BMS sẽ tự động ngắt nguồn điện từ bộ sạc. Quy trình này không chỉ giúp bảo vệ pin khỏi tình trạng sạc quá tải mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng và thiết bị.

Với công nghệ sạc thông minh này, người dùng hoàn toàn có thể an tâm cắm sạc ô tô điện qua đêm mà không phải lo lắng về việc pin sẽ bị sạc quá mức.

Thực tế, đây là một thói quen rất phổ biến và được khuyến khích, giúp người dùng tận dụng thời gian nghỉ ngơi để nạp đầy năng lượng cho xe, sẵn sàng cho hành trình ngày hôm sau.