Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra 18/11/2025 22:29

(PLO)- Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra nhờ những đóng góp nổi bật cho phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Ngày 18-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ (AIPSO) tổ chức lễ trao giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam.

Ông Pallab Sengupta, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch AIPSO, khẳng định bà Nguyễn Thị Bình là một trong những gương mặt truyền cảm hứng của phong trào hòa bình toàn cầu.

Ông nhấn mạnh vai trò nổi bật của bà trong lịch sử đấu tranh của Việt Nam cũng như tại Hội nghị Paris với tư cách nhà đàm phán của Chính phủ Cách mạng lâm thời.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình được trao giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra.

Bày tỏ cảm ơn AIPSO, bà Bình cho rằng giải thưởng là sự ghi nhận đối với tập thể những người làm công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc.

"Tôi rất vinh dự và xúc động khi nhận giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra, giải thưởng mang tên người chiến sĩ hòa bình kiệt xuất của thế giới, người đã cống hiến cuộc đời mình cho phong trào hòa bình quốc tế, chống chiến tranh, thúc đẩy công lý và vun đắp tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc", bà Bình nói.

Cũng trong ngày 18-11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và AIPSO phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Trần Đắc Lợi, nguyên Phó Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam, vì những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Ông Uông Chu Lưu cho biết đây là động lực để tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đối ngoại nhân dân, đóng góp vào nỗ lực xây dựng thế giới công bằng và phát triển bền vững.