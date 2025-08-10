Nha sĩ dã tâm dùng kali xyanua đầu độc vợ ngay trên giường bệnh 10/08/2025 15:30

(PLO)- Nha sĩ James Craig bị kết án tù chung thân vì nhiều lần đầu độc vợ Angela Craig, thậm chí mang cả chất độc vào bệnh viện để giết bà.

Tháng 3-2023, bà Angela Craig (sống tại bang Colorado, Mỹ) bị đau đầu dữ dội và chóng mặt sau khi uống sữa lắc. Bà đã đến bệnh viện 3 lần trong 10 ngày, nhưng các bác sĩ ở Colorado không thể giải thích nguyên nhân gây nên các triệu chứng của bà.

Sau lần nhập viện thứ ba, bà Angela bắt đầu lên cơn co giật và được chuyển đến khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh. Ba ngày sau, vào ngày 18-3-2023, bà Angela được kết luận đã chết não.

Hơn 2 năm sau khi bà qua đời, vào giữa tháng 7-2025, chồng bà – James Craig – ra hầu tòa vì cáo buộc phạm tội giết người. Các nhà điều tra cáo buộc Craig đã sử dụng kali xyanua và tetrahydrozoline – thành phần hoạt chất được sử dụng trong thuốc nhỏ mắt – nhiều lần vào tháng 3-2023 để giết vợ.

Theo đài NBC News, các nhà điều tra cũng phát hiện ra khi bà Angela đang hấp hối trên giường bệnh, Craig đã đến tiêm liều thuốc độc cuối cùng khiến bà tử vong.

“Craig không vào phòng đó để cứu mạng bà Angela. Ông ấy không vào phòng đó để đấu tranh cho bà ấy hay ủng hộ bà ấy. Ông ấy vào phòng đó để giết bà ấy, cố ý và có chủ đích kết liễu cuộc đời bà ấy bằng một liều kali xyanua” – công tố viên Ryan Brackley nói.

James Craig. Ảnh: CƠ QUAN CẢNH SÁT AURORO, COLORADO (MỸ)

Kẻ ngoại tình đầu độc vợ?

Trong thời gian sống với bà Angela, Craig đã ngoại tình.

Bên công tố cáo buộc động cơ giết người của Craig là mong muốn bắt đầu một cuộc sống mới với người tình là nha sĩ tên Karin Cain. Tuy nhiên, bà Cain nói rằng bà không biết Craig đã kết hôn.

"Nếu tôi biết sự thật, tôi đã không ở bên người đàn ông này" – bà Cain nói.

Bà Cain cũng không tin rằng mối tình kéo dài 3 tuần của bà với Craig lại là động cơ khiến ông này giết vợ. Các hóa đơn cho thấy bà Cain đã đi từ TP Austin (bang Texas) đến bang Colorado vào thời gian nạn nhân nằm viện.

"Dường như Craig đã đi cùng người phụ nữ này bằng máy bay đến Denver (bang Colorado) trong khi vợ và mẹ của các con ông ấy đang hấp hối trong bệnh viện" – thanh tra Bobbi Olson nói.

Theo đài CNN, bà Toni Kofoed – chị gái của bà Angela - nói đây cũng không phải lần đầu tiên Craig đầu độc vợ mình.



Theo lời bà Kofoed, Craig "làm cho phòng khám nha khoa” trong tình trạng phá sản. Craig cũng đã thua bạc hàng ngàn USD.

“[Bà Kofoed] khai rằng cuộc hôn nhân của Angela và Craig luôn sóng gió. Craig ngoại tình nhiều lần với nhiều phụ nữ và đầu độc Angela nhiều năm trước vụ án. Bà Angela nói với [bà Kofoed] rằng Craig đã đầu độc bà bằng một loại thuốc không rõ nguồn gốc và có ý định tự tử. Craig nói với Angela rằng ông ta chuốc thuốc bà để bà không tìm thấy cũng như không thể cứu ông ta khi ông tự tử” – thanh tra Bobbi Olson cho biết.

Bà Angela Craig và James Craig. Ảnh: FACEBOOK

Lời bào chữa

Bà Ashley Witham – luật sư bào chữa cho Craig - không bác bỏ lập luận về việc bà Angela bị đầu độc. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho rằng đây không phải là vụ giết người.

Bà Witham cho rằng nạn nhân là "một người rất đau khổ" đang phải vật lộn để đối phó với một người chồng không chung thủy. Bà lập luận bà Angela đã yêu cầu chồng mình đặt mua thuốc độc để bà có thể tự tử.

"Bà ấy không định kể với mọi người về những khó khăn trong hôn nhân của mình. Bà ấy muốn giữ thể diện. Bà ấy muốn được chú ý" – bà Witham nói với tòa án.

Craig cũng từng nói với một nhân viên của Cơ quan Bảo vệ Trẻ em rằng vợ ông đã có ý định tự tử kể từ khi ông ấy đến cơ quan này để xin tư vấn về việc ly hôn vào năm 2022. Craig cũng cho biết đã phải động viên bà Angela "nhiều lần" trong những tháng trước khi bà qua đời.

Tuy nhiên, các nhà điều tra không tin lập luận này.

Ngoài ra, bác sĩ Ashley Peko – một trong những bác sĩ đã điều trị cho bà Angela trong thời gian bà nằm viện – cũng làm chứng rằng bà Angela dường như không có ý định tự tử.

Điều tra lịch sử tìm kiếm trên Google của Craig, các nhà điều tra phát hiện vào ngày 27-2-2023, vài ngày trước khi bà Angela Craig lần đầu tiên bị trúng độc, Craig đã tìm kiếm "Bao nhiêu gam asen nguyên chất sẽ giết chết một người?" và "Liệu asen có thể phát hiện được khi khám nghiệm tử thi không?".

Các bằng chứng cũng cho thấy một người sử dụng tài khoản của Craig đã mua asen với giá 13 USD trên mạng cùng ngày. Số hàng này đã được giao đến địa chỉ của vợ chồng Craig vào ngày 4-3-2023.

Vào ngày 6-3-2023, cùng ngày nạn nhân nhập viện lần đầu vì trúng độc, Craig được cho là đã mua oleandrin – một loại chất độc hại và có khả năng gây chết người có trong cây trúc đào. Tuy nhiên, đơn hàng đã không được giao đến Craig.

James Craig tại tòa. Ảnh: Christopher Oquendo/POOL/DAILY MAIL

Các công tố viên cho rằng khi asen không hiệu quả, Craig đã mua kali xyanua vào ngày 9-3-2023. Khi được người bán yêu cầu nộp báo cáo sử dụng, Craig được cho là đã khai rằng mua xyanua là vì mục đích công việc và khoa học.

Chất kali xyanua được giao đến phòng khám nha khoa vào ngày 13-3-2023, chỉ 2 ngày trước lần nhập viện thứ ba và cũng là lần cuối cùng của bà Angela.

Phiên tòa kéo dài từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 7-2025. Đến ngày 30-7, tòa tuyên án Craig phạm tội giết người cấp độ 1 và bị xử án tù chung thân không có khả năng được ân xá.