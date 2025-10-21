Nhà Trắng dự đoán thời điểm chính phủ Mỹ mở cửa trở lại 21/10/2025 05:36

(PLO)- Thượng viện Mỹ đang tiến hành vòng bỏ phiếu lần thứ 11 nhằm thông qua dự luật tài trợ tạm thời để chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ, vốn đã kéo dài 20 ngày.

Cố vấn kinh tế của Nhà Trắng Kevin Hassett dự đoán rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa có thể sẽ kết thúc vào tuần này trong bối cảnh Thượng viện tiến hành vòng bỏ phiếu mới vào cuối ngày 20-10 (giờ Mỹ) nhằm mở cửa trở lại chính phủ, theo hãng tin Reuters.

Ông Hassett nói rằng "những người bạn của ông tại Thượng viện" tin rằng "việc đảng Dân chủ không hợp tác để mở cửa chính phủ trước thời điểm diễn ra các cuộc biểu tình ‘No Kings’ là một quyết định tồi tệ và giờ đây có khả năng mọi thứ sẽ ổn thỏa trong tuần này".

Toà nhà quốc hội Mỹ. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Người biểu tình thuộc mọi lứa tuổi đã xuống đường tham gia các cuộc biểu tình No Kings trên khắp nước Mỹ vào cuối tuần qua.

Sau khi các cuộc biểu tình kết thúc, ông Hassett cho biết nếu tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ không chấm dứt, Nhà Trắng sẽ xem xét thêm các biện pháp cắt giảm chi phí.

"Tôi nghĩ rằng Nhà Trắng sẽ phải xem xét rất kỹ lưỡng, cùng với [Giám đốc ngân sách Nhà Trắng] Russ Vought về các biện pháp mạnh mẽ hơn mà chúng tôi có thể thực hiện để đưa vấn đề này ra bàn thảo” - ông Hassett nói.

Cuối ngày 20-10, Thượng viện tổ chức bỏ phiếu lần thứ 11 về biện pháp tài trợ tạm thời để mở cửa lại chính phủ Mỹ. Cuộc bỏ phiếu này dự kiến ​​sẽ thất bại, theo tờ The Hill.