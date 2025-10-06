Nhà Trắng: Sẽ sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu đàm phán mở cửa chính phủ bế tắc 06/10/2025 05:31

(PLO)- Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett nói rằng chính quyền Mỹ sẽ bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên liên bang, một khi Tổng thống Donald Trump xác nhận các cuộc đàm phán đã bế tắc.

Ngày 5-10, Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett nói rằng chính quyền Mỹ sẽ bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên liên bang nếu Tổng thống Donald Trump xác định rằng các cuộc đàm phán ngân sách đang “hoàn toàn bế tắc”, theo hãng tin AFP.

Ông Hassett nói rằng chính quyền vẫn hy vọng đạt được thỏa thuận để tránh các đợt sa thải.

“Tổng thống Trump và [Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ] Russell Vought đang chuẩn bị sẵn sàng hành động [sa thải hàng loạt] nếu cần, nhưng vẫn hy vọng không phải làm thế. Nếu tổng thống cho rằng các cuộc đàm phán thực sự không đi đến đâu, thì việc sa thải sẽ bắt đầu” - ông. Hassett nói.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett. Ảnh: Ken Cedeno/UPI/ Bloomberg

Ông Trump gọi các đợt cắt giảm nhân sự này là “những vụ sa thải do phe Dân chủ gây ra”, và nói rằng “ai bị mất việc, đó là vì phe Dân chủ”.

Theo AFP, không có dấu hiệu tiến triển nào liên quan thoả thuận ngân sách kể từ khi ông Trump gặp các lãnh đạo quốc hội hồi vào tuần trước.

Chính phủ đã đóng cửa từ ngày 1-10 sau khi Thượng viện không thể thông qua dự luật tài trợ ngắn hạn, vốn sẽ giúp chính phủ duy trì hoạt động đến ngày 21-11.

“Họ [đảng Cộng hoà] từ chối đàm phán với chúng tôi” - lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói với đài CBS ngày 5-10, đồng thời kêu gọi nối lại các cuộc thương lượng giữa ông Trump và các lãnh đạo quốc hội.

Đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn vĩnh viễn các khoản giảm thuế theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hợp túi tiền và đảm bảo rằng Nhà Trắng sẽ không cắt giảm chi tiêu đã được thống nhất trong bất kỳ thỏa thuận nào đạt được sau này.

Lãnh đạo phe đa số Cộng hoà tại Thượng viện John Thune cho biết ông sẵn sàng xem xét các yêu cầu của phe Dân chủ, nhưng trước hết đảng Dân chủ phải đồng ý mở cửa lại chính phủ.

Thượng viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào ngày 6-10 về hai dự luật tài trợ ngắn hạn cho chính phủ - một do phe Cộng hòa tại Hạ viện soạn thảo và một do Dân chủ soạn thảo - nhưng không dự luật nào được cho là sẽ đạt đủ 60 phiếu cần thiết để được thông qua.