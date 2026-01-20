Nhận tiền để bỏ qua lỗi, nhóm đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm 50-12D lãnh án 20/01/2026 18:15

(PLO)- Các bị cáo là đăng kiểm viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-12D đã nhận tiền hối lộ từ các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi nhằm hưởng lợi cá nhân.

Ngày 20-1, TAND khu vực 10 - TP.HCM xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới 50-12D, tại huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM.

Các bị cáo là đăng kiểm viên, gồm: Nguyễn Đức Hải, Lê Viết Bảo, Phạm Trọng Đức, Trương Đức Trí và Nguyễn Thế Hiếu nhận 2-8 năm tù về tội nhận hối lộ.

Các bị cáo Nguyễn Xuân Phong, Phan Thanh Bình, Nguyễn Tiến Phong, Nguyễn Năng Quý bị tuyên phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 2 năm 6 tháng tù giam về tội đưa hối lộ.

Các bị cáo Nguyễn Thị Lê Vân, Nguyễn Thị Điểm, Phan Văn Thạnh và Nguyễn Phú Hưng nhận mức án 3-4 năm tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo trong vụ sai phạm tại TTĐK xe cơ giới 50-12D. Ảnh: KIÊN NHẨN

Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 4-2023, các đăng kiểm viên tại TTĐK 50-12D, gồm: Nguyễn Đức Hải, Phạm Trọng Đức, Lê Viết Bảo, Trương Đức Trí và nhân viên nghiệp vụ Nguyễn Thế Hiếu đã nhận tiền hối lộ từ các chủ phương tiện để lo trọn gói hồ sơ thiết kế cải tạo đến nghiệm thu xe cơ giới cải tạo để cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo trái quy định để hưởng lợi.

Cụ thể, vào tháng 6-2022, do nhu cầu vận chuyển hành khách nên ông Huỳnh Phước Tốt cần cải tạo 2 xe ôtô khách 34 chỗ thành 29 chỗ nên liên hệ TTĐK 50-12D gặp Nguyễn Đức Hải để làm cải tạo xe.

Hải báo giá tiền làm hồ sơ thiết kế cải tạo và nghiệm thu cấp giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT trọn gói là 14,4 triệu đồng/phương tiện.

Ngày 13-9-2022 ông Tốt đưa xe đến TTĐK 50-12D để Hải đo ghế theo kích thước của xe từ 34 chỗ ngồi thành 29 chỗ ngồi, chụp hình và hướng dẫn ông Tốt về tự cải tạo ghế. Ông Tốt đã chuyển khoản cho Hải 7 triệu đồng.

Đến ngày 27-9-2022, theo hẹn của Hải, ông Tốt đem 2 xe này đến TTĐK 50-12D thì Hải nghiệm thu cải tạo và cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo. Sau đó, ông Tốt tiếp tục chuyển khoản cho Hải 7,4 triệu đồng.

Nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của đăng kiểm viên trong TTĐK 50-12D nên ông Tốt đã đến cơ quan công an tố giác.

Cáo trạng xác định, với thủ đoạn tương tự như trên, các bị cáo Nguyễn Đức Hải, Phạm Trọng Đức, Lê Viết Bảo, Trương Đức Trí và Nguyễn Thế Hiếu đã nhận tiền hối lộ, nghiệm thu cải tạo và cấp Giấy chứng nhận chất lượng ATKT và BVMT xe cơ giới cải tạo trái quy 273 phương tiện.

Trong đó, 37 phương tiện cải tạo buộc phải có hồ sơ thiết kế, thi công cải tạo, các bị cáo nhận từ 4,5 triệu đồng đến 14,4 triệu đồng/phương tiện. 236 phương tiện cải tạo miễn hồ sơ thiết kế cải tạo thì các bị cáo nhận 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/phương tiện.

Quang cảnh phiên xét xử các bị cáo trong sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-12D. Ảnh: KIÊN NHẨN

Bị cáo Nguyễn Đức Hải bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều lần với tổng số tiền phải chịu trách nhiệm hình sự là 199 triệu đồng. Các bị cáo Lê Viết Bảo, Phạm Trọng Đức, Trương Đức Trí và Nguyễn Thế Hiếu bị cáo buộc nhận hối lộ 6,6 triệu đồng đến 136 triệu đồng.

Cũng theo cáo trạng, để hưởng lợi, khi nhận được thông tin phương tiện cần cải tạo từ các đăng kiểm viên, các bị cáo Nguyễn Thị Lê Vân, Nguyễn Thị Điểm, Phan Văn Thạnh và Nguyễn Phú Hưng đã có hành vi lập khống nội dung hồ sơ thi công cải tạo các xe ô tô để hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu xe cải tạo tại TTĐK 50-12D.

Các bị cáo, gồm: Nguyễn Tiến Phong, Nguyễn Xuân Phong, Phan Thanh Bình và Nguyễn Năng Quý có hành vi đưa tiền cho các bị cáo là đăng kiểm viên để được bỏ qua lỗi trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế, nghiệm thu xe cải tạo, cấp giấy chứng nhận.