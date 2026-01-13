Cựu giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V bị phạt 7 năm tù 13/01/2026 17:53

(PLO)- HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải, cựu giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 50-04V mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ...

Chiều 13-1, TAND TP.HCM tuyên án 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ, xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm 50-04V (Trung tâm), TP.HCM.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hải (cựu giám đốc Trung tâm), Chu Đình Hiệp (cựu phó giám đốc Trung tâm) cùng mức án 7 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cùng tội danh trên, 13 bị cáo khác bị tuyên phạt từ 3 năm 6 tháng đến 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (lao động tự do) bị tuyên phạt 7 năm tù về các tội nhận hối lộ và đưa hối lộ.

6 bị cáo bị tuyên hình phạt tiền cùng mức 50 triệu đồng và 42 bị cáo bị tuyên phạt từ 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hải tại phiên tòa. Ảnh: MX

HĐXX nhận định quá trình thẩm vấn tại tòa, có đủ căn cứ xác định, quá trình hoạt động dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại Trung tâm, xảy ra tình trạng đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm để bỏ qua lỗi.

Để đảm bảo tăng thu nhập và có chi phí tiếp khách, chi phí cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cựu giám đốc Trung tâm Nguyễn Xuân Hải đã có chủ trương cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền của chủ phương tiện, người đi đăng kiểm, môi giới để bỏ qua lỗi của phương tiện đến kiểm định...

Đến tháng 3-2022, khi ông Đặng Việt Hà (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm) có chủ trương các Trung tâm khối V hàng tháng phải "chung chi" cho mình 8.000 - 11.000 đồng/lượt phương tiện kiểm định đạt, bị cáo Nguyễn Xuân Hải đã yêu cầu các phụ trách chuyền đăng kiểm tăng tiền đưa hàng tuần từ 10 triệu đồng lên 13 triệu đồng.

Các phương tiện do đăng kiểm viên và môi giới đưa vào kiểm định sẽ được nhân viên Trung tâm đánh dấu ký hiệu vào phiếu kiểm định. Đăng kiểm viên nhận trực tiếp tiền sẽ có giá 300.000 đồng/xe rơ mooc, 500.000 đồng/xe đầu kéo, 1 triệu đồng/xe gắn thêm máy phát điện. Thông qua môi giới, đăng kiểm viên sẽ nhận 200.000/xe rơ mooc, 300.000 đồng/xe đầu kéo, 500.000 đồng/xe gắn thêm máy phát điện.

Đối với số tiền hàng tuần các trưởng chuyền đưa cho bị cáo Hải để sử dụng vào mục đích ngoại giao thì ông Hải đưa cho ông Trần Kỳ Hình (cựu cục trưởng Cục Đăng kiểm) và ông Đặng Việt Hà khi ra Hà Nội công tác hoặc khi hai ông này vào TP.HCM.

Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: MX

Theo HĐXX, bị cáo Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự chung về số tiền đăng kiểm viên nhận tại Trung tâm là 6,3 tỉ đồng. Mỗi bị cáo đã hưởng lợi số tiền 570 triệu đồng.

HĐXX cho biết trong vụ án có 2 bị cáo đang bị truy nã. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ, đúng trình tự các thủ tục theo quy định của pháp luật. Do đó việc xét xử vắng mặt các bị cáo này là có căn cứ và phù hợp với quy định pháp luật.

Hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng tới trật tự xã hội, phạm tội có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên nên cần phải xử lý nghiêm.

Quá trình lượng hình, tòa cũng xem xét, phân hóa vai trò của từng bị cáo. HĐXX ghi nhận các bị cáo có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng, đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải...

Đối với số tiền các bị cáo thu lợi bất chính trong vụ án, HĐXX tuyên tịch thu sung vào công quỹ nhà nước.