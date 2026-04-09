Nhiên liệu bay ổn định trở lại, tính toán thận trọng việc tăng trần vé máy bay 09/04/2026 20:19

(PLO)- Cục Hàng không cho biết nguồn cung nhiên liệu bay đang có tín hiệu tích cực, đủ phục vụ dịp cao điểm 30-4.

Tại cuộc họp báo Bộ Xây dựng chiều 9-4, nhiều phóng viên đặt vấn đề về khả năng tăng trần giá vé máy bay.

Trả lời nội dung này, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không, cho biết so với đầu tháng 4, khả năng huy động nguồn cung nhiên liệu bay Jet A-1 đã có dấu hiệu tích cực hơn.

Theo cập nhật từ các đơn vị cung ứng lớn, nguồn nhiên liệu hiện có thể bảo đảm phục vụ bay đến hết tháng 4. Qua đó, đáp ứng nhu cầu khai thác của các hãng hàng không trong dịp cao điểm lễ 30-4.

Các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu đang tiếp tục đa dạng nguồn nhập, đồng thời tăng dự trữ để hỗ trợ các hãng bay duy trì hoạt động ổn định.

Dịp lễ 30-4 và 1-5, một số đường bay được các hãng bán vé với giá kịch trần.

Bên cạnh đó, trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng và kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp.

Liên quan đến giá vé, phương án tăng trần giá vé máy bay đang được Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không xem xét, đánh giá.

Hiện nhà chức trách hàng không đang phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ lưỡng. Việc xây dựng phương án được thực hiện trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, lấy ý kiến các hãng bay, cơ quan chuyên môn, chuyên gia và dư luận.

Đồng thời, cơ quan quản lý cũng cân nhắc nhiều công cụ điều hành khác nhau như giá, phí, phụ thu nhiên liệu… để lựa chọn phương án tối ưu, khả thi.

“Trong thời gian tới, nếu cần thiết, Cục sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai các giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, giúp ngành hàng không vượt qua thách thức” – ông Cẩm nói.

Theo ông Cẩm, bên cạnh khó khăn, ngành hàng không vẫn có cơ hội phát triển. Vì vậy, các chính sách đưa ra phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời hạn chế thấp nhất tác động đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.