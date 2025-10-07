Nhiều chuyến bay đến Nội Bài bị ảnh hưởng do mưa lớn 07/10/2025 11:23

(PLO)- Tầm nhìn giảm, sân bay Nội Bài phải điều chỉnh điều hành bay để bảo đảm an toàn.

Sáng 7-10, đại diện sân bay Nội Bài cho biết do ảnh hưởng của mưa dông lớn tại khu vực, tầm nhìn giảm mạnh khiến hoạt động cất, hạ cánh gặp nhiều khó khăn. Đơn vị đã phối hợp với cơ quan quản lý bay điều chỉnh phương thức điều hành nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay.

Theo đại diện sân bay, trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, một số chuyến bay phải bay chờ hoặc lùi giờ hạ cánh. Cùng với đó, hoạt động khai thác của các hãng hàng không cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền, kéo theo tình trạng chậm, hoãn ở nhiều đầu sân bay khác.

Khu vực Hà Nội đang có mưa to đến rất to ảnh hưởng đến nhiều chuyến bay cất và hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Ảnh: NIA

“Hành khách cần theo dõi thông tin từ hãng hàng không để chủ động kế hoạch hành trình một cách an toàn, thuận tiện” – đại diện sân bay Nội Bài khuyến cáo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 7-10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Thanh Hóa ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Tính từ 19 giờ ngày 6-10 đến 8 giờ ngày 7-10, trạm Hóa Thượng (Thái Nguyên) đo được 506,4 mm, trạm Bố Hạ (Bắc Ninh) 268 mm, trạm Mễ Trì (Hà Nội) 255,5 mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Các chuyên gia khuyến cáo người dân theo dõi chặt diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển khi mưa lớn để bảo đảm an toàn.