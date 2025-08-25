Nhiều lãnh đạo cấp sở ở Đắk Lắk xin nghỉ hưu trước tuổi 25/08/2025 20:57

(PLO)- Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, có nhiều cán bộ lãnh đạo cấp sở ở tỉnh này xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có tờ trình đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến giải quyết việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178), Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (Nghị định 67) của Chính phủ.

Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận nhiều hồ sơ xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc của cán bộ, viên chức. Ảnh: T.T

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, có 252 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đủ điều kiện xin nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178, Nghị định 67. Trong đó, có 96 trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi, 156 trường hợp xin nghỉ thôi việc.

Cũng theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong số 252 người xin nghỉ việc, có 110 cán bộ cấp tỉnh, còn lại là cán bộ cấp xã.

Riêng tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk có 31 người xin nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc.

Trong số các trường hợp xin nghỉ hưu trước tuổi ở Đắk Lắk, có 23 lãnh đạo cấp sở và tương đương, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, có cán bộ tại các cơ quan như Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các hội thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Báo và Phát thanh- Truyền hình Đắk Lắk...