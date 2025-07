Nhiều ngân hàng toàn cầu nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 08/07/2025 18:30

Trong trong báo cáo tăng trưởng kinh tế Việt Nam do Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB công bố ngày 8-7, với diễn biến tích cực trong quý II, Ngân hàng UOB tại Việt Nam điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam trong năm 2025 lên 6,9%, thay vì mức 6% trước đó.

Tổng thể, xuất khẩu của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 8,5% trong năm 2025, thấp hơn đáng kể so với mức 14% của năm trước. Ảnh: Chính Phủ

Theo phân tích của UOB, GDP thực tế của Việt Nam trong quý II đã phục hồi mạnh mẽ, đạt mức tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa so với dự báo của Bloomberg (6,85%) và dự báo của UOB (6,1% trong quý 2), cũng như so với mức đã điều chỉnh của quý I-2025 là 7,05%.

Trong nửa đầu năm 2025, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,52% so với cùng kỳ, đây là mức tăng mạnh nhất trong nửa đầu năm kể từ năm 2011.

Chuyên gia UOB cho biết đà tăng trưởng mạnh mẽ chủ yếu đến từ việc các doanh nghiệp tranh thủ thực hiện đơn hàng xuất khẩu trong khoảng thời gian 90 ngày mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm ngừng chính sách áp thuế “đối ứng”, thay vào đó áp dụng mức thuế cơ bản 10%.

Trong nửa đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 219 tỉ USD, trong khi nhập khẩu tăng 17,9%, đạt 212 tỉ USD. Máy tính và sản phẩm điện tử tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất trong nửa đầu năm 2025, tăng vọt 42% so với cùng kỳ, lên 47,7 tỉ USD.

Tiếp theo là điện thoại di động (giảm 1,1%, còn 26,9 tỉ USD) và máy móc thiết bị (tăng 16,3%, lên 27 tỉ USD). Ba nhóm hàng này chiếm khoảng 46% tổng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ, cho thấy mức độ phụ thuộc lớn của Việt Nam vào các lĩnh vực này.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia UOB, dữ liệu từ chỉ số sản xuất ngành công nghiệp Việt Nam (PMI) cho thấy lĩnh vực sản xuất vẫn chưa thực sự quay lại nhịp tăng trưởng. Trong 7 tháng gần nhất, chỉ số PMI nằm dưới mức 50 tới 6 lần, phản ánh ngành sản xuất vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do sự sụt giảm của đơn hàng mới.

Một ngân hàng toàn cầu khác là Citigroup trong báo cáo gần nhất cũng đã nâng dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam. Cụ thể, Citigroup nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 7% từ mức 6,6% theo dự báo trước đó, bởi tăng trưởng kinh tế Việt Nam quý II tốt vượt mọi kỳ vọng.

Ngân hàng Maybank cũng đã đưa ra quan điểm tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam. Theo dự báo mới nhất của Maybank, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 được dự báo đạt 7,3% từ mức 6,2% trước đó, dù rằng xuất khẩu và sản xuất có thể hạ nhiệt trong nửa sau năm 2025. Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khi đó sẽ vẫn vào mạnh.