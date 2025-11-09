Nhiều sai phạm ở Dự án đầu tư nghề trọng điểm ASEAN của Trường Cao đẳng Đồng Khởi 09/11/2025 12:47

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề về các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ thất thoát, lãng phí. Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm tại Dự án đầu tư nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN giai đoạn 2011-2015, nghề Quản trị khách sạn của Trường Cao đẳng Đồng Khởi (tỉnh Bến Tre cũ nay là tỉnh Vĩnh Long).

Trường Cao đẳng Đồng Khởi là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2011, trường được giao làm chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng Khối nhà đào tạo nghề Quản trị khách sạn có, tổng mức đầu tư hơn 42,8 tỉ đồng, nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và các nguồn hợp pháp khác, dự kiến hoàn thành vào quý IV-2014.

Tuy nhiên, quá trình thanh tra cho thấy nhiều vi phạm, tồn tại trong công tác đầu tư, đấu thầu, sử dụng vốn và quyết toán dự án.

Sai phạm trong lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng

Kết luận thanh tra cho thấy chủ đầu tư không có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thực hiện trước khi có quyết định đầu tư. Hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không có báo cáo thẩm định trước khi phê duyệt.

Chủ đầu tư thực hiện chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu tư vấn thiết kế thi công và dự toán có giá trị hơn 500 triệu đồng không đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, 5/7 thành viên tổ thẩm định đấu thầu không có chứng chỉ nghiệp vụ. Việc chỉ định thầu gói kiểm toán quyết toán công trình và thanh toán 100% giá trị hợp đồng khi công trình chưa được nghiệm thu cũng bị xác định là không phù hợp.

Dự án đầu tư nghề trọng điểm ASEAN của Trường Cao đẳng Đồng Khởi có nhiều sai phạm, công trình dang dở xuống cấp. Ảnh: HD

Thanh tra nêu rõ, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Ngọc Thảo, nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi giai đoạn 2011-2014; bà Ngô Kim Phượng, nguyên Hiệu trưởng giai đoạn 2015-2018; cùng bộ phận kế toán và các cá nhân tham mưu dự án.

Bố trí, điều chuyển và quyết toán vốn đầu tư sai quy định

Cũng theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2012-2015, Trường Cao đẳng Đồng Khởi được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao vốn 23,4 tỉ đồng để thực hiện dự án, tuy nhiên nguồn vốn này không được phân bổ đầy đủ so với tổng mức đầu tư hơn 42,8 tỉ đồng. Từ năm 2016, chương trình vốn mục tiêu quốc gia kết thúc, dự án thiếu nguồn vốn phải dừng thi công đến nay.

Đáng chú ý, chủ đầu tư tự điều chuyển 7 tỉ đồng từ nguồn vốn vay của một dự án khác để chi cho công trình này khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Việc này dẫn đến nợ đọng kéo dài, chưa có khả năng thanh toán.

Ngoài ra, chủ đầu tư thực hiện quyết toán dự án khi công trình chưa được nghiệm thu, thanh toán thừa 84,7 triệu đồng cho đơn vị kiểm toán. Hồ sơ quyết toán thiếu báo cáo thẩm tra, không nêu rõ lý do giảm quyết toán hơn 10,7 tỉ đồng. Thanh tra kết luận, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có trách nhiệm vì phê duyệt dự án và điều chỉnh vốn mà không xác định rõ mức vốn hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia.

Dự án dang dở, công trình xuống cấp

Khối nhà đào tạo nghề Quản trị khách sạn gồm 9 tầng, hiện đã hoàn thiện phần thô, một số hạng mục lắp đặt như hệ thống cấp thoát nước, cửa kính, bồn tắm, lavabo, nhưng nhiều thiết bị đã hư hỏng, xuống cấp. Do công trình chưa đưa vào sử dụng, trường không có nguồn thu để trả tiền thuê đất, dẫn đến nợ tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp hơn 506 triệu đồng.

Thanh tra xác định, việc dự án phải dừng thi công nhiều năm là do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa bố trí đủ vốn và không xác định rõ mức vốn hỗ trợ theo quy định. Tình trạng này khiến công trình kéo dài, gây lãng phí tài sản nhà nước.

Từ sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Trường Cao đẳng Đồng Khởi thu hồi và nộp hoàn trả ngân sách gần 85 triệu đồng thanh toán sai cho gói thầu kiểm toán.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát nguyên nhân phân bổ vốn không đủ, xử lý theo quy định và tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với ông 2 nguyên hiệu trưởng của trường.

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đồng Khởi hiện nay được yêu cầu kiểm điểm các cá nhân phụ trách tài chính qua các thời kỳ, hoàn trả 6,6 tỉ đồng tiền vay đã điều chuyển sai mục đích và nộp số tiền phạt chậm nộp thuế hơn 506 triệu đồng.