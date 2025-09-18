Nhóm chuyên cướp giật dây chuyền ở TP.HCM lãnh án 18/09/2025 20:48

(PLO)- Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng xe máy, lợi dụng sơ hở của người dân để áp sát, giật dây chuyền, điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 18-9, TAND Khu vực 5 - TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 6 bị cáo, gồm: Phạm Đình Quang 11 năm 6 tháng tù, Ngô Hoài Duy 11 năm 6 tháng tù, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đình Thành Phát 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Gia Lâm 3 năm 6 tháng tù, Ngô Thanh Điềm 6 năm tù - cùng về tội cướp giật tài sản theo Điều 171 BLHS.

Sáu bị cáo trong băng nhóm cướp giật tại phiên toà. Ảnh: HUỲNH THƠ

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Tại thời điểm phạm tội, các bị cáo đều đã thành niên, đủ khả năng nhận thức hành vi sai trái nhưng vì lười lao động, muốn hưởng lợi từ tài sản người khác nên nhiều lần rủ nhau đi cướp giật ở nhiều nơi tại TP.HCM, thể hiện sự coi thường pháp luật. Nếu không bị bắt giữ, hành vi này có thể tiếp diễn.

Do đó, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, cải tạo và răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, chỉ trong vòng hơn một năm (kể từ năm 2022), các bị cáo đã thực hiện 9 vụ cướp giật trên địa bàn TP.HCM.

Trong đó, Phạm Đình Quang được xác định là kẻ cầm đầu, trực tiếp tham gia 7 vụ. Ngô Hoài Duy thực hiện 5 vụ, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn 3 vụ, còn Nguyễn Đình Thành Phát và Ngô Thanh Điềm tham gia 2 vụ. Nguyễn Gia Lâm cùng Quang gây ra vụ cướp nhắm vào một du khách Hàn Quốc.

Các vụ án được xác định có giá trị tài sản bị chiếm đoạt rất lớn. Chẳng hạn, ngày 13-6-2023, Duy và Quang đã giật sợi dây chuyền của bà Võ Thị H tại quận 11 (cũ), sau đó bán được 98 triệu đồng. Cơ quan định giá xác định sợi dây chuyền có giá trị hơn 110 triệu đồng.

Hay vào tháng 9-2023, nhóm Quang, Duy, Tuấn đã cướp sợi dây chuyền trị giá hơn 86 triệu đồng của anh Lê Ngọc P ngay khi anh đang dừng đèn đỏ ở quận Bình Thạnh (cũ).

Không chỉ dừng lại ở việc giật tài sản, các bị cáo còn chuẩn bị sẵn công cụ để chống trả.

Trong một vụ án tại đường Trường Sơn (Tân Bình cũ), Nguyễn Đình Thành Phát và Ngô Thanh Điềm đã sử dụng bình xịt hơi cay tấn công lại khi bị người dân truy đuổi.

Điều tra cho thấy, số tiền chiếm đoạt được các bị cáo đều tiêu xài cá nhân.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ ăn năn hối hận và xin được giảm nhẹ hình phạt...