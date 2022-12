Nhóm thanh niên cầm mã tấu, ba chĩa… chém gục 1 người ở quận 12

(PLO)- Nhóm thanh niên cầm theo mã tấu, ba chĩa… đuổi chém hai người trong con hẻm ở quận 12, TP.HCM, khiến một người gục tại chỗ.

Ngày 15-12, trên mạng xã hội lan truyền clip nhóm nam thanh niên đi xe máy mang theo các hung khí như ba chĩa, mã tấu… chém một thanh niên khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại con hẻm trên đường Tô Ký, thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM.

Theo hình ảnh từ clip, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ 55 ngày 10-12, một nhóm khoảng 20 người độ tuổi chừng 20 đến 25 ngồi trên nhiều xe máy, mang theo hung khí như mã tấu, ba chĩa... la lối, đuổi theo hai thanh niên chạy bộ trong con hẻm đường Tô Ký.

Khi một trong hai người bị té ngã thì nhóm này ùa tới, vung hung khí đâm chém tới tấp. Vụ việc khiến nạn nhân gục tại chỗ. Người còn lại may mắn chạy thoát. Vụ việc khiến khu vực náo loạn.

Theo một người dân, nhóm người cầm hung khí rất hung hãn, tấn công nạn nhân không thương tiếc.

“Vụ việc xảy ra rất nhanh, chứng kiến cảnh đó không ai dám can ngăn” – người này kể và cho biết nhóm người đã tẩu thoát sau đó.

Nạn nhân bị chém sau đó được lực lượng dân phòng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu.

Công an quận 12 sau đó phối hợp với Công an phường Tân Chánh Hiệp khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra truy xét.

Một nguồn tin cho hay, công an đã xác định được những người liên quan và mời làm việc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TÂN