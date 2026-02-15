Những con số 'biết nói' sau hành trình 40 năm Đổi mới đất nước 15/02/2026 07:14

(PLO)- 40 năm Đổi mới không chỉ đưa Việt Nam vươn lên trở thành nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới với quy mô GDP đạt 510 tỉ USD, mà còn là minh chứng đập tan những luận điệu xuyên tạc về con đường phát triển của dân tộc.

Bốn mươi năm Đổi mới là hành trình lịch sử khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, đất nước đã vượt qua khủng hoảng, từng bước hội nhập và khẳng định vị thế quốc tế.

Những kết quả đạt được hôm nay được đo bằng thành tựu kinh tế, chất lượng cuộc sống nhân dân và sự vững chắc của nền tảng chính trị – xã hội. Đó là minh chứng sinh động bác bỏ mọi xuyên tạc về con đường Đổi mới mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn.

Theo số liệu giai đoạn chuẩn bị bước sang năm 2025, quy mô GDP của Việt Nam đạt khoảng 510 tỉ USD, đứng thứ 32 trên thế giới. GDP bình quân đầu người tăng lên khoảng 5.000 USD, phản ánh năng lực sản xuất và thu nhập người dân cải thiện rõ nét.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến đạt 8%, thuộc nhóm cao tại Đông Nam Á trong bối cảnh thế giới nhiều thách thức. Các chỉ số này là kết quả của quá trình cải cách thể chế, mở cửa hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với phát triển kinh tế, công cuộc giảm nghèo là điểm sáng mang dấu ấn nhân văn sâu sắc. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2025 giảm xuống dưới 2%, vượt xa nhiều nước có mức phát triển tương đồng. Đây là thành tựu từ việc triển khai đồng bộ các chính sách an sinh, chăm lo vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả này được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những câu chuyện giảm nghèo thành công nhất thế giới.

Trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam vẫn giữ ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng – an ninh và kiểm soát lạm phát. Các chỉ số phát triển con người (HDI), năng lực cạnh tranh toàn cầu đều cải thiện tích cực. Kết quả này cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng trong việc kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, vẫn xuất hiện một số luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm phủ nhận nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân. Một số đối tượng tìm cách bôi nhọ, thổi phồng hạn chế cục bộ để phủ nhận tiến trình phát triển chung. Nhưng mọi sự xuyên tạc đều vô nghĩa trước thực tế khách quan và đánh giá của các tổ chức quốc tế độc lập. Việt Nam được ghi nhận là nền kinh tế năng động, có khả năng chống chịu tốt và triển vọng tăng trưởng tích cực.

Hơn bốn thập kỷ qua, thành quả Đổi mới còn được đo bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và vị thế đất nước. Con đường phía trước còn khó khăn, đòi hỏi tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hoàn thiện thể chế và phát triển khoa học – công nghệ. Việt Nam cần kiên định mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI như khát vọng Đảng đã xác định.

Những con số biết nói trong 40 năm Đổi mới minh chứng Việt Nam đang đi đúng hướng. Thành tựu này là kết quả từ sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của Nhà nước và ý chí của hơn 100 triệu dân. Đổi mới không chỉ là thành tựu quá khứ mà còn là động lực để toàn dân tộc tự tin xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc.