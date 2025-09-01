Nơi lan tỏa yêu thương, gieo mầm hy vọng trong Bệnh viện Chợ Rẫy 01/09/2025 06:25

(PLO)- 10 năm qua, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã lan tỏa yêu thương bằng hàng chục ngàn suất cơm, phẫu thuật miễn phí, hỗ trợ viện phí...

Qua 10 năm hoạt động, phòng Công tác xã hội Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, TP.HCM, đã giúp đỡ hơn 18.300 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, với hơn 119 tỉ đồng.

Con số ấy là minh chứng cho hành trình gieo mầm yêu thương và nuôi dưỡng niềm tin, hy vọng cho những người đang chông chênh giữa lằn ranh của sự sống.

Hơn 18.300 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

“Được quan tâm giúp đỡ, tôi cảm động lắm!”

Chị TH là một trong những trường hợp được phòng hỗ trợ. Chị chia sẻ ngày con bị tai nạn, gia đình chị rất hoang mang lo lắng. Lúc đấy chị chỉ bảo chồng bằng mọi giá phải cứu con, rồi chuyện gì từ từ tính tiếp.

"May vào đến BV Chợ Rẫy, được các y bác sĩ (BS) tận tình cứu chữa, phòng Công tác xã hội đến thăm hỏi, động viên, tôi cảm động vô cùng. Tôi xin cảm ơn các y BS và phòng Công tác xã hội đã quan tâm, giúp đỡ viện phí cho con” - chị H xúc động.

Lớp Yoga cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: BVCC

Ngoài kết nối mạnh thường quân giúp đỡ viện phí cho bệnh nhân khó khăn, phòng Công tác xã hội còn mở lớp Yoga cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại đây.

Ông LKC (62 tuổi, ngụ Đồng Nai) đang điều trị u não tại BV Chợ Rẫy, cho biết sức khỏe khá yếu nên đi lại khó khăn. Khi biết có lớp yoga, ông thử tham gia và bất ngờ khi thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, tinh thần cũng thư thái hơn rất nhiều.

“Dù chưa thể thực hiện đúng các động tác, nhưng từng cử động nhỏ cũng giúp tôi cảm nhận được sự thay đổi tích cực. Tôi rất trân trọng những hoạt động ý nghĩa này và cảm ơn phòng Công tác xã hội đã tạo điều kiện, chu đáo quan tâm đến bệnh nhân" - ông C tâm sự.

Bếp yêu thương phục vụ hơn 4.000 suất cơm nóng mỗi ngày cho thân nhân, bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Không chỉ trong hành trình điều trị, từ năm 2009, Bếp yêu thương của phòng Công tác xã hội phối hợp mạnh thường quân còn trao đi những suất cơm miễn phí cho thân nhân và bệnh nhân.

Chị NTL (33 tuổi, ngụ Vĩnh Long) nuôi chồng hôn mê vì tai nạn, chia sẻ: “Từ khi biết đến bếp yêu thương, tôi chỉ ra đây nhận cơm ăn. Trước đó mỗi bữa bên ngoài cũng tốn hơn 30 ngàn đồng. Phòng Công tác xã hội tặng cơm miễn phí phần nào giúp tôi tiết kiệm để lo viện phí cho chồng”.

Bệnh nhân chọn quần áo tại gian hàng yêu thương. Ảnh: BVCC

Từ năm 2023, phòng Công tác xã hội đã mở gian hàng yêu thương để nhận quyên góp quần áo, túi xách, đem tặng lại cho bệnh nhân khó khăn.

Anh NTT chăm mẹ điều trị tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh, tâm sự: “Mẹ tôi té nhập viện cấp cứu, đi không kịp chuẩn bị đồ. Gian hàng yêu thương tặng nhiều quần áo thiết thực với người bệnh ở xa và khó khăn như chúng tôi”.

Thắp lên ngọn lửa yêu thương

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy, chia sẻ ngoài những hoạt động hỗ trợ bệnh nhân kể trên, chương trình “Phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em” là một dấu ấn đặc biệt.

Phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy đã hoạt động được 10 năm. Ảnh: BVCC

Phòng đã phối hợp khoa Phẫu thuật tim trẻ em tổ chức những chuyến khám sàng lọc cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre, Trà Vinh (cũ). Sau đó đưa trẻ có bệnh tim về BV Chợ Rẫy điều trị.

“10 năm qua, đã có 769 ca phẫu thuật tim thành công, giúp những trẻ bệnh tim bẩm sinh trở lại cuộc sống hồn nhiên, vui đùa trong vòng tay yêu thương của cha mẹ” - ông Hiển bộc bạch.

ThS Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy, tặng quà cho bệnh nhân ung thư. Ảnh: BVCC

Ngoài ra, từ năm 2017, phòng Công tác xã hội đã đưa vào hoạt động hướng dẫn và đón tiếp người bệnh ngay tại khoa Cấp cứu, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ bệnh nhân. Riêng năm 2024, quầy hướng dẫn đã giúp 448 thân nhân tìm lại người bệnh bị thất lạc.

Tại khoa Hóa trị, nơi người bệnh phải trải qua những đợt truyền hóa chất kéo dài hàng giờ, phòng Công tác xã hội đã mang nước ấm, tặng bánh sữa, bật nhạc nhẹ nhàng, mở tivi chiếu phim hoạt hình… để giúp bệnh nhân cảm thấy nhẹ lòng hơn trên hành trình điều trị nhiều cam go.

Nhân viên công tác xã hội hướng dẫn người bệnh đến khám chữa bệnh. Ảnh: BVCC

TS.BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế, Nguyên Giám đốc BV Chợ Rẫy chia sẻ: “Mỗi ly nước, chiếc bánh gửi đến người bệnh đều chứa đựng tình cảm của tập thể nhân viên BV. Mục tiêu cuối cùng là để khi người bệnh ngồi trên ghế truyền hóa chất có cảm giác như đang ngồi ghế hạng thương gia của máy bay.”

Thấu hiểu những nhọc nhằn của bệnh nhân suy thận phải gắn bó lâu dài với máy lọc thận, phòng Công tác xã hội cũng đã triển khai chương trình đồng hành cùng người bệnh suy thận. Những chiếc bàn nhỏ với bánh, sữa, nước và cả sách báo đã trở thành điểm dừng chân thân quen của bệnh nhân trước khi bước vào ca lọc thận.

Phòng Công tác xã hội đã trở thành điểm tựa của người bệnh để không ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: BVCC

Ông Hiển chia sẻ, mỗi hoạt động, mỗi chương trình mà phòng Công tác xã hội thực hiện 10 năm qua đều thắp lên một ngọn lửa ấm áp, lan tỏa yêu thương khắp BV.

Từ những nhịp cầu kết nối nhà hảo tâm để san sẻ gánh nặng với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, những buổi yoga chữa lành cho chiến binh K, những suất cơm nghĩa tình từ bếp yêu thương, đến từng lời hướng dẫn ân cần xuyên suốt hành trình khám chữa bệnh… tất cả đã tạo nên một bức tranh chan chứa yêu thương.

“Bước sang chặng đường mới, phòng Công tác xã hội BV Chợ Rẫy mang theo khát vọng tiếp tục gieo yêu thương, nối nhịp sống, chở niềm tin đến bệnh nhân. 10 năm nhìn lại là để biết mình đã đi được bao xa, nhưng quan trọng hơn là để tiếp tục vững bước trên hành trình phía trước - hành trình của yêu thương, sự sẻ chia và đồng hành bền bỉ” - ông Hiển bày tỏ.