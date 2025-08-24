Nút giao Mỹ Thủy hơn 3.400 tỉ bị 'điểm tên' đang thi công ra sao? 24/08/2025 08:00

(PLO)- Nút giao Mỹ Thủy sẽ hoàn thành toàn bộ vào tháng 4-2026 khi mặt bằng được phường Cát Lái bàn giao 100% vào tháng 9-2025.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban giao thông) vừa có thông tin về tiến độ thực hiện nút giao Mỹ Thủy, phường Cát Lái.

Trong đó đáng chú ý là thông tin dự kiến hoàn thành nút giao Mỹ Thủy vào tháng 4-2026 khi mặt bằng được địa phương (phường Cát Lái) bàn giao 100% vào tháng 9-2025.

Hiện nay, khối lượng thi công các gói thầu xây lắp (của giai đoạn 3) đạt khoảng 30% giá trị hợp đồng, các nhà thầu vẫn đang thi công đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án.

Theo Ban giao thông, công tác giải phóng mặt bằng của dự án nút giao Mỹ Thủy được tách thành dự án riêng do địa phương thực hiện (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực Thủ Đức làm chủ đầu tư, Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức cũ thực hiện công tác GPMB).

Hiện nay đã chi trả bồi thường được 175/195 hồ sơ. Số trường hợp đã bàn giao mặt bằng là 158/195 trường hợp (đạt 81,02%). Số trường hợp còn lại chưa thu hồi mặt bằng là 37/195 trường hợp.

Trong đó đã ban hành quyết định bồi thường 28/37 hồ sơ (21 hồ sơ đã chi trả, đủ điều kiện tái định cư; 7 hồ sơ đã có Quyết định cưỡng chế). Chưa ban hành quyết định bồi thường 9/37 hồ sơ, các hồ sơ này thuộc trách nhiệm Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn chi trả trong dự án Khu đô thị Cát Lái.

Nút giao Mỹ Thủy vẫn vướng mặt bằng. Ảnh: Thuận Văn

Về khó khăn, vướng mắc, Ban giao thông nhận định các hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng chủ yếu là các hộ đủ điều kiện tái định cư; bàn giao mặt bằng sau 6 tháng (kể từ thời điểm nhận nền tái định cư);

Cạnh đó là các hồ sơ thuộc diện cưỡng chế, phường đã ban hành Quyết định cưỡng chế, đang lên kế hoạch cưỡng chế; Còn 9 hồ sơ thuộc Công ty cổ phần Xây dựng Sài Gòn chi trả trong dự án Khu đô thị Cát Lái đang yêu cầu tăng giá bồi thường lên 100 triệu đồng/m2, Phường và Ban Bồi thường GPMB đang phối hợp Công ty Cổ phần Xây dựng Sài Gòn vận động các hộ dân đồng thời xem xét điều chỉnh giá bồi thường.

Ngoài ra, dự án gặp vướng mắc trong công tác di dời hạ tầng kỹ thuật: hạng mục di dời lưới lưới điện cao thế (Trụ T9 – Tuyến Cát Lái - Sao mai). Nội dung này, UBND TP.HCM đã có Công văn hướng dẫn về thực hiện công tác di dời hạ tầng kỹ thuật của các dự án đầu tư công trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên, các Sở ngành vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện.

Các nội dung khác đều được Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan, các nhà thầu thi công phối hợp giải quyết đảm bảo hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Ban Giao thông cung cấp danh sách các hộ dân ưu tiên bàn giao mặt bằng cho Ban Bồi thường GPMB TP Thủ Đức để hỗ trợ bàn giao, phối hợp vận động hộ dân bàn giao ...để thực hiện các hạng mục là đường găng tiến độ hoàn thành dự án. Còn công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, Ban Giao thông phối hợp với các đơn vị thực hiện di dời theo tiến độ thi công công trình.

Ngoài ra, Ban Giao thông cũng phối hợp với các đơn vị thi công lập kế hoạch triển khai các hạng mục đảm bảo phù hợp phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao, vừa đảm bảo thi công các hạng mục công trình, kịp thời giải quyết, khắc phục vướng mắc trong quá trình thi công của các đơn vị để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

Dự án dự kiến hoàn thành tháng 4-2026. Ảnh: Thuận Văn

Trước đó, Sở Xây dựng đã "điểm tên" dự án nút giao Mỹ Thủy nằm trong danh mục các dự án chưa đảm bảo tiến độ thi công.

Nút giao Mỹ Thủy (khởi công từ năm 2016). Sau gần chín năm thi công, dự án nút giao Mỹ Thủy hơn 3.400 tỉ đồng hứa hẹn sẽ được bàn giao dứt điểm các mặt bằng còn lại trong quý III-2025 và tập trung đẩy nhanh, cải thiện việc chậm tiến độ, thi công hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30-4-2026.

Thông tin với PLO, đại diện UBND phường Cái Lái cho biết phường đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nỗ lực giải phóng toàn bộ phần mặt bằng còn lại trong năm nay, tạo điều kiện thuận lợi để dự án có thể tăng tốc và về đích đúng kỳ vọng.