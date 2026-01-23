Ô tô siêu nhỏ có giá gần bằng xe máy, liệu người tiêu dùng có thích? 23/01/2026 15:39

Mỹ vốn nổi tiếng là vùng đất của những chiếc xe cơ bắp và dòng SUV cỡ lớn, nhưng ông Donald Trump đang ấp ủ một ý tưởng có thể làm thay đổi hoàn toàn điều đó. Tổng thống Mỹ mong muốn đưa những chiếc ô tô siêu nhỏ vào thị trường nội địa.

Tuy nhiên, giới nhập khẩu và người lái xe tại Mỹ vẫn nghi ngờ về tính khả thi của những chiếc xe này tại một quốc gia rộng lớn.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy thừa nhận ô tô siêu nhỏ có thể là giải pháp tuyệt vời cho đô thị nhưng có lẽ không phù hợp cho các tuyến đường cao tốc liên bang.

Về mặt kinh tế, trọng tâm trong sự nhiệt huyết của ông Trump là lời hứa về mức giá thấp hơn, giúp người dân Mỹ dễ dàng sở hữu phương tiện phù hợp túi tiền. Thế nhưng, các nhà sản xuất vẫn đang đứng trước bài toán khó khi giá xe tại Mỹ vẫn chưa quay về mức trước đại dịch do thiếu chip và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Các ông lớn Nhật Bản như Toyota, Honda và Suzuki vẫn khá dè dặt hoặc chưa có kế hoạch đưa dòng ô tô siêu nhỏ Kei Car vào thị trường này.

Theo các chuyên gia, ô tô siêu nhỏ hiện đại không đáp ứng được các quy chuẩn an toàn khắt khe của Mỹ. Việc tái thiết kế để phù hợp với tiêu chuẩn Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi khoản đầu tư khổng lồ, từ đó triệt tiêu ưu thế về chi phí của dòng xe này.