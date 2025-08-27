Ô tô Toyota đang gây lo lắng cho người tiêu dùng 27/08/2025 11:39

(PLO)-Hãng ô tô Toyota cho rằng, xe đã được thiết kế cho đổ xăng pha ethanol là an toàn.

Mới đây, trên diễn đàn TeamBHP đã có cuộc tranh luận về đổ xăng pha ethanol cho ô tô Toyota. Cụ thể, một người dùng đã hỏi liệu xăng E20 có an toàn cho chiếc ô tô Toyota của mình hay không?

Đội ngũ Hãng ô tô Toyota đã trả lời rằng, việc sử dụng xăng E20 trên một chiếc xe được thiết kế để chạy bằng xăng E10 là không nên. Hãng khuyến nghị người dùng nên tuân thủ hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng, nơi có ghi rõ loại nhiên liệu được khuyến nghị.

Khi được hỏi về việc bảo hành, Toyota khẳng định sẽ không chấp nhận bảo hành nếu xe sử dụng xăng E20. Hãng giải thích rõ rằng các bộ phận bị hỏng do sử dụng nhiên liệu không phù hợp sẽ không được bảo hành.

Theo Toyota, việc sử dụng E20 trên xe không được thiết kế cho loại nhiên liệu này sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.