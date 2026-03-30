Ông Đỗ Hữu Huy được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk 30/03/2026 17:15

Chiều 30-3, HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Cao Thị Hòa An năm nay 53 tuổi, quê tỉnh Nghệ An. Bà An từng đảm nhiệm các chức phó bí thư thường trực Tỉnh Đoàn Phú Yên, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên, chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Tháng 3-2025, Bộ Chính trị chuẩn y bà An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Từ ngày 1-7-2025, theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà An được chỉ định giữ chức Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu bà Phúc Bình Niê Kđăm, ông Từ Thái Giang và ông Đỗ Thái Phong làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu các ông Đào Mỹ, Trương Công Thái, Nguyễn Thiên Văn, Hồ Thị Nguyên Thảo giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đỗ Hữu Huy, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Ông Đỗ Hữu Huy năm nay 46 tuổi, quê TP Hải Phòng, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản lý kinh tế, kỹ sư điện tử viễn thông.

Ông Đỗ Hữu Huy từng có nhiều năm công tác tại Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tháng 2-2025, ông Huy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cũ. Tháng 7-2025 đến nay, ông Huy giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ngày 22-1, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Đỗ Hữu Huy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 20-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk công bố quyết định, chỉ định ông Đỗ Hữu Huy giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đắk Lắk.