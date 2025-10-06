'Ông lớn' nắm giữ tiền số bitcoin thắng lớn 06/10/2025 11:04

Giá tiền số bitcoin vừa tăng đỉnh lên 125.000 USD. Theo đó, dự trữ tiền số bitcoin của El Salvador đã đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại mới, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho cam kết dài hạn của quốc gia này với tiền điện tử.

Việc giá tiền số tăng mạnh đã giúp dự trữ tiền số bitcoin của El Salvador đã leo lên một tầm cao mới, đạt khoảng 740,7 triệu USD tính đến giữa năm 2025.

Con số này đánh dấu mức tăng 162% kể từ năm 2022, thời điểm quốc gia này mua 2.381 bitcoin.

Hiện tại, lượng tiền số bitcoin nắm giữ của quốc gia này là hơn 6.200 bitcoin, phản ánh sự gia tăng đáng kể về giá trị, được thúc đẩy bởi đợt tăng giá tiền số bitcoin gần đây.

Chiến lược mua tiền số bitcoin của El Salvador bao gồm sự kết hợp giữa mua số lượng lớn, mua hàng ngày và khai thác bằng năng lượng địa nhiệt.

Chính phủ cũng duy trì phương pháp trung bình giá theo chi phí USD và mua tiền số bitcoin dần theo thời gian. Chiến lược này nhằm mục đích làm giảm thiểu tác động của sự biến động thị trường và giảm rủi ro thua lỗ lớn.

Ngoài ra, hoạt động khai thác tiền số bitcoin của quốc gia này sử dụng năng lượng địa nhiệt dồi dào từ núi lửa, bổ sung cho các giao dịch mua. Phương pháp này không chỉ giúp tăng dự trữ quốc gia mà còn giúp giảm chi phí năng lượng.

Thành công của El Salvador trong việc tích hợp tiền điện tử vào chiến lược dự trữ ngoại hối quốc gia đang truyền cảm hứng cho các cuộc thảo luận về vai trò rộng lớn hơn của tài sản kỹ thuật số trong các nền kinh tế của các quốc gia khác.