Ông Nguyễn Cao Cường giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 09/04/2026 16:31

(PLO)- VKSND Tối cao điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường, kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 9-4, VKSND Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, VKSND Tối cao điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10-4-2026.

VKSND Tối cao cũng điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Kim Liên, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng, kể từ ngày 10-4-2026.

Ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao và ông U Huấn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi tặng hoa chúc mừng ông Cường, bà Liên nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao chúc mừng ông Cường được giao nhiệm vụ mới; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn của ông Cường.

Theo ông Dũng, việc kiện toàn chức danh Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; thực hiện chủ trương bố trí người đứng đầu không phải là người địa phương để đảm bảo tính khách quan, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Trên cương vị công tác mới, đề nghị ông Cường nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ; phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo đảm chống oan sai, không để lọt tội phạm; nâng cao chất lượng kiểm sát ngay từ giai đoạn đầu...

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Cường giữ chức vụ Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Cao Cường cảm ơn sâu sắc trước sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND Tối cao và sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Cường khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo và công chức đơn vị.

Ông Cường cam kết nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt tình hình, cùng tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành; tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành địa phương nhằm góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng ngành Kiểm sát tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, ông Cường cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông kêu gọi toàn thể công chức VKSND hai cấp trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chung sức đồng lòng, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.