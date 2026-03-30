Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 30/03/2026 10:01

(PLO)- Các đại biểu tham dự kỳ họp đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Hoàng Giang làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng 30-3, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thông qua các báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh về kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành lập các ban, bầu trưởng các ban thuộc HĐND tỉnh; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Quang cảnh kỳ họp.

Theo đó, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời, bầu bà Y Ngọc và các ông Trần Phước Hiền, Nguyễn Ngọc Sâm, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu các ủy viên UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (55 tuổi, quê quán ở TP Hải Phòng) có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Giang từng kinh qua các chức vụ quan trọng như: Phó Giám đốc Sở Thương mại Hải Phòng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng; Phó Vụ Trưởng Vụ Kinh tế - Văn phòng Trung Ương Đảng, Vụ Trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình.

Tháng 6-2020, Thủ tướng Chính phủ có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang giữ chức Thứ trưởng Bộ KH&CN. Tháng 8-2024, ông Giang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và giữ chức cho đến nay.