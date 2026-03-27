Đại tá Nguyễn Thành Long làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi 27/03/2026 17:58

Chiều 27-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh công bố quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến nhận công tác và giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thành Long trên cương vị mới.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ tin tưởng Đại tá Nguyễn Thành Long sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác.

Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn Đại tá Long cùng tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đại tá Nguyễn Thành Long phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thành Long cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Công an các cấp. Ông khẳng định sẽ nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.