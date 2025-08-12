Ông Nguyễn Tử Quảng sẽ bán tài sản để trả nợ? 12/08/2025 14:24

Mới đây, Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro), một công ty con của Tập đoàn Bkav đã không thể thanh toán đúng hạn cho lô trái phiếu mã BKPCB2124001, được phát hành vào tháng 5-2021 với tổng giá trị 170 tỉ đồng và đáo hạn vào năm 2025.

Mục đích chính của việc huy động vốn này là để mở rộng phát triển sản phẩm camera thông minh AI View, đầu tư vào các dự án chuyển đổi số và sản xuất điện thoại Bphone.

Ban đầu, trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và lãi suất 10,5%/năm. Để bảo đảm cho khoản vay, Bkav Pro đã thế chấp hơn 5,4 triệu cổ phần của chính mình (thuộc sở hữu của Tập đoàn Bkav) và 4,9 triệu cổ phần của Tập đoàn Bkav (thuộc sở hữu cá nhân ông Nguyễn Tử Quảng).

Khi đến hạn, trái phiếu được gia hạn thêm 1 năm, đến ngày 26-5-2025, với lãi suất tăng từ 10,5% lên 11%/năm. Đồng thời, tài sản bảo đảm cũng được điều chỉnh lại, bao gồm hơn 6,1 triệu cổ phần của Bkav Pro và toàn bộ phần vốn góp của ông Nguyễn Tử Quảng tại Công ty TNHH Nền tảng Chuyển đổi số Việt Nam.

Vào ngày 27-5 vừa qua, Bkav Pro cũng có thông báo chính thức xác nhận công ty chưa thể thanh toán khoản nợ trái phiếu trị giá hơn 163 tỉ đồng tiền gốc và gần 9 tỉ đồng tiền lãi, đã đến hạn vào ngày 26-5-2025.

Mới đây, Hội nghị trái chủ đã thống nhất phương án định giá lại hơn 6,1 triệu cổ phần của Bkav Pro, và hơn 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của nhà sáng lập, ông Nguyễn Tử Quảng. Các tài sản này sẽ được định giá lại và rao bán để thu hồi nợ.

Ngoài ra, trong vòng 30 ngày, Bkav Pro được yêu cầu tìm kiếm đối tác để mua lại tài sản đảm bảo. Số tiền thu được từ việc bán tài sản, kết hợp với phần vốn tự xoay xở của công ty, phải đủ để thanh toán toàn bộ nghĩa vụ nợ còn lại cho các trái chủ.

Nếu quá thời hạn 30 ngày mà việc bán tài sản chưa thành công, tổ chức quản lý tài sản đảm bảo sẽ triệu tập một hội nghị trái chủ tiếp theo để thảo luận và thống nhất phương án xử lý tiếp theo.

Trước đó, vào đầu năm 2025, tổ chức đại diện trái chủ là Công ty Chứng khoán VNDirect đã gửi báo cáo về việc Bkav Pro vi phạm nghĩa vụ khi không tích lũy đủ số tiền tối thiểu trong tài khoản chứng khoán để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán.