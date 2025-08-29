Ông Phạm Gia Túc được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 29/08/2025 19:47

Chiều 29-8, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì Hội nghị công bố.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Gia Túc nhận trọng trách mới, thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, đòi hỏi bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực toàn diện, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy, gương mẫu.

Tân Chánh văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc. Ảnh: TTXVN

Thường trực Ban Bí thư đề nghị ông Phạm Gia Túc tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư giao.

Tập thể lãnh đạo, các đơn vị của Văn phòng Trung ương Đảng đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ để tân Chánh Văn phòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Gia Túc được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang đến rất gần; khối lượng công việc phải hoàn thành rất lớn, đặc biệt đối với Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan thường trực Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Phạm Gia Túc. Ảnh: TTXVN

Nhấn mạnh điều này, ông Trần Cẩm Tú đề nghị tập thể Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư với Văn phòng Trung ương Đảng.

Qua đó, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng tầm tham mưu chiến lược, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, để Văn phòng thực sự là hạt nhân trí tuệ, là "bộ tổng tham mưu" chiến lược của Đảng, của Trung ương…

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động, sáng tạo, kịp thời tổng hợp, đề xuất, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác lớn của đất nước, giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất, phát sinh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Trần Cẩm Tú tin tưởng sâu sắc rằng, tập thể Lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng và ông Phạm Gia Túc sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa cho ông Phạm Gia Túc (trái) và ông Lê Hoài Trung. Ảnh: TTXVN

Bày tỏ niềm vinh dự, sự cảm ơn sâu sắc khi được Bộ Chính trị bổ nhiệm trọng trách mới, ông Phạm Gia Túc nhấn mạnh ông nhận nhiệm vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trong bối cảnh Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tập trung chỉ đạo nhiều quyết sách lớn, chiến lược, mang tính cách mạng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Các cấp, các ngành đang tập trung cao độ tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông ý thức rất rõ vai trò, trách nhiệm và sự tin tưởng, kỳ vọng của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư đối với Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Phạm Gia Túc khẳng định sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện, đem hết tâm sức của mình để cống hiến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân; cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống tuyệt đối trung thành, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, tận tâm, tận hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Đặc biệt là kế thừa những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của Văn phòng Trung ương Đảng đã gây dựng, nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua của ông Lê Minh Hưng, ông Nguyễn Duy Ngọc, ông Lê Hoài Trung để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Trung ương Đảng thực hiện đầy đủ 21 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn được Bộ Chính trị giao tại Quyết định số 259-QĐ/TW.

Tiếp tục thực hiện lộ trình "nâng cấp", "nâng tầm" Văn phòng Trung ương Đảng, góp phần thực hiện tốt chức năng là Cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của đất nước, mà trọng tâm, quan trọng và cấp bách là thực hiện những Nghị quyết mang tính trụ cột để phát triển đất nước; tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Trên cương vị công tác mới, ông Phạm Gia Túc bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương. Đặc biệt là sự tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ, giúp đỡ của các lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng, để hoàn thành tốt trọng trách được giao.