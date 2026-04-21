Ông Tim Cook sẽ rời vị trí CEO của Apple 21/04/2026 10:04

(PLO)- Apple cho biết ông Tim Cook sẽ từ chức Giám đốc điều hành và chuyển sang vai trò Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị.

Ngày 20-4, tập đoàn công nghệ Mỹ Apple cho biết ông Tim Cook, nhà điều hành đã đưa Apple trở thành công ty trị giá 4.000 tỉ USD và định hình bản sắc của hãng trong thời kỳ hậu Steve Jobs, sẽ từ chức Giám đốc điều hành (CEO).

Ông John Ternus, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Kỹ thuật Phần cứng, sẽ đảm nhiệm vị trí CEO từ ngày 1-9.

Apple cho biết ông Cook sẽ trở thành Chủ tịch điều hành Hội đồng quản trị và tiếp tục giữ vai trò CEO trong suốt mùa hè để bảo đảm quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

“Được giữ cương vị Giám đốc điều hành của Apple và được tin tưởng dẫn dắt một công ty phi thường như vậy là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi” - ông Cook cho biết trong thông cáo báo chí.

Ông Cook, người trở thành CEO Apple vào năm 2011 sau khi giữ chức Giám đốc vận hành, đã góp phần đưa Apple vượt ra ngoài một số ít sản phẩm vốn làm nên tên tuổi ban đầu như Mac, iPod và iPhone. Dưới sự lãnh đạo của ông Cook, Apple trở thành một thế lực đáng kể trong các lĩnh vực mới như giải trí, y tế,...



Ông Cook cũng dẫn dắt công ty vượt qua những thời điểm mang tính bước ngoặt như đại dịch COVID-19 và các chính sách thuế quan.

Người kế nhiệm của ông Cook - ông Ternus là một lãnh đạo kỳ cựu của Apple, từ lâu đã được dự đoán sẽ kế nhiệm ông Cook. Ông Ternus gia nhập Apple vào năm 2001 trong nhóm thiết kế sản phẩm và từng bước thăng tiến, trở thành Phó chủ tịch phụ trách Kỹ thuật Phần cứng vào năm 2013 và sau đó là Phó chủ tịch cấp cao vào năm 2021.

Theo Apple, ông Ternus đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các sản phẩm như iPad và AirPods. Gần đây nhất, ông dẫn dắt việc ra mắt MacBook Neo, mẫu MacBook giá rẻ đầu tiên của Apple, vào tháng trước.

“Tôi cảm thấy vinh dự khi đảm nhận vai trò này và cam kết sẽ lãnh đạo dựa trên những giá trị và tầm nhìn đã làm nên bản sắc đặc biệt của nơi đây suốt nửa thế kỷ qua” - ông Ternus cho biết trong thông cáo báo chí.