Ông Trần Phong được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 19/11/2025 15:45

(PLO)- Ông Trần Phong được Ban Bí thư điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 19-11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại diện Ban tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Trần Phong. Ảnh: XUÂN HOÁT

Ông Phong được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Trần Phong (51 tuổi) quê xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là tỉnh Quảng Trị. Ông có trình độ chuyên môn đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp chính trị.

Tân Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch UBND huyện Bố Trạch; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình; Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Tháng 6-2025, Thủ tướng Chính phủ chỉ định ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.