Ông Trump gặp đảng Dân chủ bàn tránh đóng cửa chính phủ, không chốt được thỏa thuận 30/09/2025 07:07

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự báo chính phủ sẽ phải đóng cửa trong tuần này sau khi cuộc gặp giữa lãnh đạo đảng Dân chủ và Tổng thống Mỹ Donald Trump không thống nhất được thỏa thuận về một dự luật ngân sách.

Ngày 29-9, các nghị sĩ cấp cao của đảng Cộng hòa và Dân chủ đã rời Nhà Trắng sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không đạt được thỏa thuận nào để tránh việc chính phủ đóng cửa, theo trang tin Axios.

Sau cuộc họp, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance dự báo chính phủ sẽ phải đóng cửa trong tuần này.

“Tôi nghĩ chúng ta đang tiến tới việc đóng cửa chính phủ vì đảng Dân chủ không chịu làm điều đúng đắn” - ông Vance nói khi đứng cạnh Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và Lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện John Thune.

Phát biểu riêng với báo giới, Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries nói rằng đảng Dân chủ sẽ không ủng hộ một dự luật ngân sách “tiếp tục cắt xén dịch vụ y tế của người dân Mỹ”.

Đứng bên cạnh ông Jeffries, Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer nói rằng đảng Dân chủ và ông Trump có “những khác biệt rất lớn” về vấn đề y tế. Tuy nhiên ông Schumer ghi nhận đây là “lần đầu tiên tổng thống đã chịu lắng nghe ý kiến phản đối của chúng tôi và hiểu vì sao chúng ta cần một dự luật có sự đồng thuận lưỡng đảng”.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries (trái) và Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 29-9. Ảnh: POLITICO

Ông Schumer nói thêm rằng ông đã đưa ra một số đề xuất với ông Trump.

“Cuối cùng thì ông ấy là người quyết định. Giữa chúng tôi vẫn còn những khác biệt rất lớn” - theo nghị sĩ này.

Đảng Dân chủ muốn phía Cộng hòa nhượng bộ thêm về chi tiêu cho y tế. Còn đảng Cộng hòa thì chỉ muốn kéo dài ngân sách thêm bảy tuần mà không kèm điều kiện gì khác.

Nếu quốc hội Mỹ không thông qua dự luật ngân sách trước ngày 1-10, chính phủ sẽ phải đóng cửa một phần, ngừng các hoạt động không thiết yếu, khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang không được trả lương và làm gián đoạn nhiều khoản chi trả an sinh xã hội.

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 29-9 bắt đầu công bố chi tiết cách các cơ quan sẽ vận hành nếu ngân sách bị gián đoạn. Bộ Y tế Mỹ cho biết sẽ cho nghỉ việc tạm thời 41% lực lượng lao động, trong khi Bộ Lao động cho biết Cục Thống kê Lao động sẽ đình chỉ toàn bộ hoạt động.

Bộ Cựu chiến binh cho biết các khoản phúc lợi và dịch vụ y tế vẫn sẽ được duy trì, nhưng việc bảo dưỡng tại các nghĩa trang sẽ bị ngưng lại. Sở Thuế vụ Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động, nhờ nguồn tài trợ từ Đạo luật Giảm lạm phát từ thời chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Văn phòng Quản lý Nhân sự cho biết việc đào tạo và tiếp nhận nhân viên mới sẽ bị dừng lại, nhưng các quan chức phụ trách sa thải vẫn tiếp tục làm việc. Nhân viên bị cho nghỉ tạm thời sẽ có thể kiểm tra email chính phủ để nhận thông báo sa thải - một bước đi mới chưa từng được áp dụng trong các lần đóng cửa trước đây.

Thượng nghị sĩ Gary Peters - thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Thượng viện giám sát các hoạt động đóng cửa - gọi các kế hoạch này là “quá đáng”, cảnh báo nguy cơ gây tổn hại lâu dài nếu các công chức giàu kinh nghiệm bị sa thải vĩnh viễn.