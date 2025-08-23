Ông Trump vừa lưu ý sẽ có thuế quan cho đồ nội thất 23/08/2025 11:22

(PLO)-Chính quyền của ông Trump vừa phát động một cuộc điều tra đối với đồ nội thất nhập khẩu.

Theo CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên nền tảng Truth Social của mình rằng, trong vòng 50 ngày tới, đồ nội thất từ nhiều quốc gia nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ bị áp thuế với một mức thuế chưa được xác định. Điều này sẽ đưa ngành kinh doanh nội thất của Mỹ phục hồi trở lại.

Sau bài đăng của ông Trump, cổ phiếu của các công ty hàng nội thất và đồ gia dụng hàng đầu của Mỹ, bao gồm Wayfair, RH và Williams-Sonoma đã giảm mạnh. Wayfair chủ yếu nhập khẩu phần lớn đồ nội thất. RH và Williams-Sonoma đã và đang nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Việc áp thuế mới có thể làm tăng chi phí cho nhiều thương hiệu đồ nội thất lớn, nhưng không phải tất cả. Cổ phiếu của La-Z-Boy, công ty có phần lớn hoạt động sản xuất tại Mỹ, đã tăng giá sau tin tức về kế hoạch áp thuế quan của ông Trump.

Trước đó, ông Trump đã áp thuế cao đối với ô tô, thép và nhôm, đồng thời đã đề xuất các loại thuế tương tự cho đồng, dược phẩm và chất bán dẫn nhập khẩu.

Theo giới phân tích, bất kỳ loại thuế mới nào cũng sẽ đến vào một thời điểm khó khăn cho ngành nội thất Mỹ, vốn đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Các công ty như Wayfair đã chứng kiến nhu cầu đối với các mặt hàng nội thất như ghế sofa và bộ bàn ăn mới giảm trong hơn một năm qua. Một phần do thị trường nhà ở nói chung chậm lại khi người mua chờ đợi lãi suất giảm xuống. Với ít nhà mới được mua hơn, người tiêu dùng có ít lý do để mua đồ nội thất mới hơn.

Thêm vào đó, với lạm phát dai dẳng, người tiêu dùng trở nên kén chọn hơn trong việc chi tiêu thu nhập. Các nhà hàng, quần áo mới, các chuyến đi du lịch và trang trí nhà cửa đều bị ảnh hưởng.