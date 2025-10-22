Ông Zelensky nói về vai trò của Tomahawk với ngoại giao 22/10/2025 09:32

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc Mỹ chần chừ ra quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev đã khiến Nga giảm thiện chí ngoại giao.

Trong thông điệp gửi đến toàn dân phát đi tối 21-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga "gần như tự động trở nên ít quan tâm hơn đến ngoại giao" do sự chần chừ của Mỹ về việc ra quyết định cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Ông Zelensky nói rằng ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí rằng điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán sẽ là vị trí hiện tại của hai bên trên chiến trường, theo hãng tin Reuters.

"Thay vào đó, Nga một lần nữa đang làm mọi cách để từ bỏ con đường ngoại giao. Và ngay khi vấn đề về năng lực tấn công tầm xa của Ukraine trở nên xa vời hơn, Nga gần như tự động trở nên kém quan tâm đến ngoại giao" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

"Năng lực tầm xa của Ukraine càng lớn, Nga càng sẵn sàng chấm dứt chiến sự. Những tuần vừa qua một lần nữa đã khẳng định điều này" - ông Zelensky nói thêm.

Theo tổng thống Ukraine, tên lửa Tomahawk đã trở thành "một sự đầu tư mạnh mẽ vào ngoại giao" và Ukraine sẽ tiếp tục thảo luận về vũ khí tầm xa với các đồng minh châu Âu và Mỹ.

Nga và Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 17-10, ông Trump nói rằng ông nghĩ Ukraine “không cần phải dùng đến Tomahawk thì tốt hơn”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ngày 17-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sau đó, ông Trump giải thích rằng ông muốn nước Mỹ giữ lại kho vũ khí của mình.

“Chúng tôi cũng cần Tomahawk. Chúng tôi không muốn cho đi những thứ mà chúng tôi cần để bảo vệ đất nước” - tổng thống Mỹ lưu ý.

Về vấn đề Tomahawk, Điện Kremlin liên tiếp cảnh báo Washington không nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.

Giữa tháng 10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng “chủ đề Tomahawk đang gây quan ngại sâu sắc", và nhấn mạnh “hiện tại thực sự là thời điểm rất nhạy cảm, khi căng thẳng đang gia tăng từ mọi phía".

Hồi đầu tháng, ông Putin cũng cảnh báo rằng việc cung cấp các tên lửa này cho Kiev sẽ đánh dấu một “giai đoạn leo thang mới”, lưu ý "việc sử dụng Tomahawk mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là không thể”.

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng dù việc chuyển giao vũ khí không thể làm thay đổi cục diện xung đột, mà sẽ phá hủy mọi tiến bộ ngoại giao gần đây giữa Moscow và Washington.