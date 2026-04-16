Ớt rớt giá thảm hại, chính quyền Quảng Ngãi kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ 16/04/2026 16:14

(PLO)- Chính quyền phát động kêu gọi các đơn vị, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ ớt giúp người nông dân.

Trước tình trạng giá ớt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giảm mạnh, chỉ còn khoảng 6.000 - 7.000 đồng/kg, nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh thu không đủ bù chi phí sản xuất.

Tại xã Bình Sơn - địa phương có diện tích trồng ớt lớn của tỉnh, giá giảm sâu càng khiến người dân gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, UBND xã Bình Sơn đã phát động kêu gọi các đơn vị, tổ chức và cộng đồng cùng chung tay hỗ trợ tiêu thụ nông sản.

Giá ớt giảm hơn chục lần so với cùng kỳ năm ngoái khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn về chi phí.

Theo đó, Ban Quản lý các chợ được giao chủ động kết nối với thương lái, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương nhằm tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đồng thời ưu tiên bố trí vị trí thuận lợi tại chợ để quảng bá, tiêu thụ ớt địa phương.

Các hội, đoàn thể cũng tích cực vào cuộc. Hội Nông dân phối hợp với các thôn nắm bắt thời điểm thu hoạch, cung cấp thông tin kịp thời cho các đầu mối thu mua. Vận động doanh nghiệp, bếp ăn tập thể ưu tiên sử dụng ớt địa phương.

Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, kêu gọi người dân hưởng ứng tinh thần “người địa phương ưu tiên dùng nông sản địa phương”.

Giá ớt tươi giảm, nông dân mang phơi để bảo quản được lâu hơn, giảm thiệt hại.

Bên cạnh đó, trưởng các thôn rà soát sản lượng, nhu cầu tiêu thụ của từng hộ, chủ động kết nối với UBND xã và các cơ quan chức năng để mở rộng thị trường. Các cơ sở thu mua nông sản được khuyến khích không ép giá, tạo điều kiện thuận lợi trong thu gom, vận chuyển.

Đại diện cơ sở thu mua và đóng gói ớt xuất khẩu An Khang Phát (xã An Phú) cho biết sức tiêu thụ yếu ngay từ đầu vụ là nguyên nhân chính khiến giá giảm mạnh. Dù mỗi ngày đơn vị vẫn thu mua hơn chục tấn ớt trong tỉnh, song giá buộc phải điều chỉnh giảm do chi phí vận chuyển tăng cao và đầu ra xuất khẩu gặp khó.

Ông Nguyễn Duy Phước (xã Bình Sơn) chia sẻ, sản lượng thu hoạch đạt khoảng 2,5 tấn/ngày. Nhưng với mức giá hiện tại, doanh thu không đủ trang trải chi phí đầu tư như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc.

Áp lực tiêu thụ khiến nhiều hộ dân buộc phải chuyển sang phơi khô để giảm thiệt hại. Dọc tuyến đường Trường Sa ven sông Trà Khúc, nhiều vỉa hè được tận dụng làm nơi phơi ớt, kéo dài hàng km, tạo nên “dải đỏ” đặc trưng.