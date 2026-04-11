Quảng Ngãi: Ớt chín đỏ đồng, rớt giá thê thảm hơn chục lần 11/04/2026 11:58

(PLO)- Cùng kỳ năm ngoái, giá ớt lên đến 80.000 đồng/kg, năm nay chỉ còn khoảng 6.000 đồng/kg.

Vào cao điểm thu hoạch, giá ớt tại Quảng Ngãi giảm còn khoảng 6.000 đồng/kg. Trong khi chi phí sản xuất cao, đầu ra phụ thuộc xuất khẩu, nhiều hộ trồng ớt đứng trước nguy cơ thua lỗ, thậm chí không thu hồi được vốn.

Giá lao dốc, người nông dân chật vật

Những ngày này, tại các vùng trồng ớt ở xã An Phú, người dân bước vào vụ thu hoạch rộ. Trên ruộng, ớt chín đỏ nhưng không khí thu hái trầm lắng hơn thường thấy khi giá giảm sâu.

Người dân xã An Phú đang vào mùa thu hoạch ớt.

Bà Nguyễn Thị Ly, thôn Bình Đông cho biết gia đình trồng khoảng 1 sào ớt. Riêng chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã khoảng 7 triệu đồng, chưa tính công chăm sóc kéo dài nhiều tháng.

“Giá xuống thấp quá, bán không lại vốn. Chưa kể năm nay cây ớt còn bị hư hại, công sức bỏ ra nhiều mà thu về chẳng được bao nhiêu”, bà Ly nói. Theo bà, với mức giá hiện tại, người trồng chỉ mong gỡ lại một phần chi phí.

Ớt chín đỏ đồng nhưng giá thu mua giảm sâu khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn.

Tại vườn ớt cách đó không xa, ông Đinh Hoàng Hà cũng đang tự tay thu hái. Ông cho biết năm nay ớt cho năng suất khá, trái nhiều nhưng giá thấp.

“Ớt trúng mùa nhưng không có giá. Thuê nhân công một buổi 100.000 đồng thì coi như hết tiền ớt, nên gia đình phải tự làm để giảm chi phí”, ông Hà chia sẻ.

Theo ông Hà, cây ớt phụ thuộc lớn vào thời tiết. Khi điều kiện thuận lợi, việc chăm sóc nhẹ hơn, nhưng nếu thời tiết bất lợi, sâu bệnh phát sinh nhiều, chi phí phân thuốc tăng cao.

“Đáng lẽ thời điểm này sương ít, bệnh giảm, nhưng năm nay sương nhiều nên cây bị hư, phải tốn thêm chi phí, chăm sóc rất vất vả”, ông nói.

Một số ớt bị sâu, chết do thời tiết bất lợi.

Gia đình ông Nguyễn Văn Đại trồng hơn 1 sào ớt cũng trong tình cảnh tương tự. Theo ông, giá ớt giảm sâu khiến công chăm sóc gần như không được bù đắp.

“Năm trước giá ớt 70.000 - 80.000 đồng/kg thì lại không được mùa. Năm nay được mùa thì giá chỉ còn 5.000 - 6.000 đồng/kg. Bỏ thì tiếc, mà thu hoạch cũng không đủ chi phí”, ông Đại nói.

Đầu ra bấp bênh, áp lực chi phí vận chuyển

Dọc tuyến đường Trường Sa, bờ nam sông Trà Khúc, nhiều đoạn vỉa hè được người dân tận dụng để phơi ớt, kéo dài khoảng 2 km.

Đây là khu vực đi qua xã An Phú – nơi có diện tích trồng ớt lớn của tỉnh. Khi giá xuống thấp, lượng ớt phơi tại khu vực này tăng lên.

Người dân phơi ớt đỏ rực hai bên đường Trường Sa, xã An Phú.

Theo các thương lái, ớt Quảng Ngãi chủ yếu tiêu thụ qua xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian gần đây, nhu cầu nhập khẩu giảm trong khi chi phí vận chuyển tăng cao khiến hoạt động thu mua chậm lại.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi, vụ Đông - Xuân năm nay toàn tỉnh có hơn 1.000 ha ớt, sản lượng bình quân khoảng 21.000 tấn/năm. Tuy nhiên, sản xuất còn manh mún, chưa hình thành vùng chuyên canh quy mô lớn.

So với năm ngoái, giá ớt hiện nay giảm hơn chục lần.

Giá ớt hiện phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu. Nông dân chủ yếu bán qua thương lái, chưa có doanh nghiệp bao tiêu ổn định nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trước biến động này, một số cơ sở thu mua lựa chọn trữ lạnh, trong khi người dân phơi khô để kéo dài thời gian bảo quản.

Ngành chức năng đề xuất phát triển vùng sản xuất tập trung, tăng cường kết nối thị trường. Hình thành chuỗi liên kết nhằm giảm rủi ro cho người trồng trước biến động giá.