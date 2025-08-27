Phản cảm cảnh đóng cọc trên mộ để kiểm đếm, chính quyền nói gì? 27/08/2025 19:33

(PLO)- Chính quyền TP Huế thừa nhận cách làm đóng cọc trên mộ để kiểm kê, giải phóng mặt bằng là không phù hợp, thiếu nhạy cảm.

Chiều 27-8, ông Đồng Sỹ Toàn, Chủ tịch UBND phường Kim Long (TP Huế) xác nhận có việc nhiều ngôi mộ trên địa bàn bị đóng cọc bên trên để kiểm kê, giải phóng mặt bằng.

Trước đó, người dân phản ánh hàng loạt lăng mộ phía sau chùa Thiên Mụ bị đóng cọc gỗ ghi số thứ tự ngay bên trên, rất phản cảm.

Khu vực này thuộc dự án “Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống kinh thành Huế giai đoạn 2” tại di tích Văn Miếu - Võ Miếu.

Ngày 15-8, UBND phường đã ban hành thông báo thu hồi hơn 29.000 m² đất, trong đó có gần 8.000 m² đất nghĩa địa. Do công tác kiểm đếm chưa hoàn tất nên địa phương chưa thông báo cụ thể đến từng gia đình có mộ phần phải di dời.

“Việc đóng cọc trên mộ là không phù hợp. Công tác kiểm kê do Ban Quản lý dự án đầu tư khu vực 1 (UBND TP Huế) triển khai. Sau khi nhận thông tin, phường đã có ý kiến và hiện Ban Quản lý đang khắc phục, xin lỗi người dân”, ông Toàn nói.

Liên quan vụ việc, tại họp báo thường kỳ tháng 8, ông Trần Hữu Thùy Giang, Chánh Văn phòng UBND TP Huế, cho biết sáng cùng ngày thành phố đã yêu cầu đơn vị xử lý vì cách làm trên không phù hợp.