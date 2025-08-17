Xử lý 3 học sinh có hành động phản cảm khi đoàn phục vụ A80 đi qua 17/08/2025 19:27

(PLO)- Nhóm học sinh không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba có một số hành động gây phản cảm khi dừng xe chờ Đoàn phục vụ A80 đi qua.

Ngày 17-8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ xử lý ba trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy kẹp ba khi Đoàn phục vụ A80 (phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9) đi qua.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip 3 thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba có một số hành động gây phản cảm khi dừng xe chờ Đoàn phục vụ A80 đi qua đoạn khu vực Cầu Sắt, xã Xuân Mai. Ngay sau nhận được thông tin, các đơn vị chức năng Công an Hà Nội đã khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Nhóm học sinh tại cơ quan công an. Ảnh: CA

Công an xã Xuân Mai đã phối hợp Đội CSGT đường bộ số 12 mời những người liên quan lên làm việc. Qua xác minh, 3 trường hợp đều là học sinh lớp 10. Tại cơ quan Công an, các học sinh đều nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân.

Lực lượng chức năng Công an TP đã lập hồ sơ xử lý trường hợp vi phạm, tạm giữ phương tiện và thông báo cho gia đình cùng Nhà trường quản lý theo quy định.