Phấn đấu đưa thương mại song phương Vân Nam và các địa phương Việt Nam lên 5 tỉ USD

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị thương mại song phương giữa Vân Nam với các địa phương Việt Nam lên mức 5 tỉ USD trong thời gian sớm nhất.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 10 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngày 15-8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam Vương Ninh.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam Vương Ninh. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, trong đó hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Vân Nam đạt được nhiều tiến triển, duy trì hiệu quả Hội nghị thường niên giữa Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam với Bí thư Tỉnh ủy các địa phương có chung đường biên giới của Việt Nam; thương mại song phương năm 2024 đã tăng 17,8% so với cùng kỳ, đạt 3,13 tỉ USD, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác thời gian tới, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế, hình thức hợp tác hiện có; thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch phát triển cân bằng, bền vững, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương giữa Vân Nam với các địa phương Việt Nam lên mức 5 tỉ USD trong thời gian sớm nhất.

Hai bên thống nhất tăng tần suất các đường bay hiện có và mở thêm các đường bay mới. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn mong muốn hai bên phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu; sớm đưa cặp cửa khẩu quốc tế đường sắt Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc) trở thành điểm thông quan chính thức cho các mặt hàng nông sản, trái cây tươi.

Đồng thời, rút ngắn thời gian kiểm dịch đối với trái cây tươi của Việt Nam; mở rộng hợp tác liên kết điện; thúc đẩy mở, nâng cấp một số cặp cửa khẩu, tạo cơ sở cho việc kết nối tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; dành ưu tiên cao cho kết nối giao thông; chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực Vân Nam có thế mạnh, nhất là về nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị tỉnh Vân Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương của Việt Nam trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 03 văn kiện về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan; xử lý ổn thỏa các vấn đề nảy sinh; tăng cường hợp tác sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Công - Lan Thương, bảo đảm sinh kế cho người dân; cảm ơn Vân Nam đã phối hợp điều tiết nước ở thượng nguồn nhằm giảm thiểu tác động của bão lũ.

Bí Thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh hoan nghênh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn tới Vân Nam dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương lần thứ 10; khẳng định Vân Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.

Quang cảnh cuộc gặp. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Đồng thời, sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là kết quả quan trọng trong các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cùng với đó, quản lý tốt biên giới trên đất liền; sẵn sàng hợp tác xây dựng cửa khẩu thông minh; khuyến khích giao lưu nhân dân, góp phần tích cực củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam.