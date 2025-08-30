Phấn khích với dàn khí tài hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong buổi tổng duyệt A80 30/08/2025 12:39

(PLO)- Nhiều lần xuất hiện trong các buổi sơ duyệt trước đó nhưng dàn khí tài hiện đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trong buổi tổng duyệt A80.

Dàn khí tài hiện đại trong buổi tổng duyệt A80: Xuất hiện nhiều lần vẫn gây bất ngờ, phấn khích

Sáng 30-8, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2-9 (tổng duyệt A80) đã diễn ra trên Quảng trường Ba Đình, TP Hà Nội. Lực lượng tham gia gồm hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.

Đáng chú ý, buổi tổng duyệt có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiếu trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng, Quân khu 5. Tại buổi tổng duyệt còn có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia cùng tham gia.

Nhiều lần xuất hiện trong các buổi sơ duyệt trước đó nhưng dàn khí tài hiện đại của Quân đội Việt Nam vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân trong buổi tổng duyệt A80.