Bắt được trộm nhờ camera giám sát ghi lại

VKSND thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Bé Năm (SN 1985, trú tại khu phố Mỹ Lợi, phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy) về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 173 BLHS.

Theo hồ sơ, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 28-6 bị can Bé Năm nhờ hai đối tượng tên Tý và Cu Đen chở đến nhà bạn ở xã Cẩm Sơn, Cai Lậy. Khi đi ngang nhà chị Y. thuộc ấp Hòa Nhơn, xã Long Khánh, thấy nhà không khóa cổng và có dựng một chiếc xe đạp điện phía trước.

Bé Năm nảy sinh ý định lấy trộm nên nói với Tý dừng xe lại cho mình xuống, để Tý và Cu Đen chạy xe quay về. Năm lén đi vào nhà chị Y., dẫn xe đạp ra và chạy xe đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Khi phát hiện mất xe đạp điện, chị Y. xem lại camera giám sát do gia đình tự trang bị thì phát hiện chính xác bị can Bé Năm là người lấy xe nên trình báo công an. Theo định giá chiếc xe đạp điện là 4,1 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Bé Năm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.