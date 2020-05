Chém công an thương tích 42% lãnh hơn 5 năm tù

Ngày 6-5, T AND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức ) năm năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích



Bị cáo Lê Hoàng tại tòa. Ảnh:TB

Theo cáo trạng, sáng 20-1, anh Nguyễn Đắc Nghĩa (30 tuổi, cán bộ công an thị trấn Ngãi Giao) đến nhà, mời Hoàng lên làm việc vì nghi ngờ Hoàng là người trộm một cây mai tết của nhà dân ở thị trấn.

Hoàng không chấp hành mà vào trong chòi lấy một con dao dài khoảng 57 cm chém vào hông trái của anh Nghĩa gây thương tích nặng.

Anh Nghĩa ôm Hoàng vật xuống đất thì Hoàng vung dao định chém tiếp. Lúc này, một dân quân bảo vệ dân phố lao vào ngăn cản. Hoàng chạy vào nhà cố thủ.



Công an huyện cùng công an thị trấn sau đó đến nhà, vận động Hoàng ra đầu thú. Hoàng tiếp tục ném dao rựa, vật dụng về phía lực lượng công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn một giờ, các trinh sát đã khống chế bắt giữ Hoàng.

Anh Nghĩa được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tích 42%.