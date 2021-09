Trách nhiệm bồi thường số cây bị chặt Đối với 104 cây hồi bị chặt do ông S trồng trên đất người khác (không phải đất của mình ông M) thì ông M phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ông S theo các Điều 584, 589 và 585 BLDS. Riêng hai cây hồi mà ông S trồng trong phần đất của ông M thì do ông S cũng có lỗi khi tự ý trồng cây trên đất không phải của mình nên theo khoản 4 Điều 585 BLDS, “khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra”. TS NGUYỄN XUÂN QUANG, Phó Trưởng Khoa luật dân sự

Trường ĐH Luật TP.HCM