Cựu phó chánh án Nguyễn Hải Nam bị phạt 1 năm 5 tháng tù

Chiều ngày 30-12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Hải Nam (cựu phó chánh án TAND quận 4) 1 năm 5 tháng tù, Lâm Hoàng Tùng (cựu giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM) 2 năm tù về tội xâm phạm chỗ ở của người khác.

Ngay sau khi toà tuyên án, bị cáo Nam khóc la lớn: “Con oan, con không làm gì cả bố ơi!”.



Bị cáo Hải Nam phản đối bản án khi nghe toà đọc mức án. Ảnh: HOÀNG YẾN

HĐXX nhận định hành vi quyết định tố tụng của các cơ quan tố tụng quận 1 (CQĐT, VKS) là không đúng thẩm quyền do bị can Nam là thẩm phán. Tuy nhiên sau đó CQĐT cấp quận đã chuyển hồ sơ đến CQĐT công an TP.HCM theo thẩm quyền là đã thực hiện đúng theo quy định.

Việc vắng mặt của bị hại và các tổ chức, cá nhân khác không trở ngại xét xử, do các đương sự đã có lời khai tại quá trình điều tra và được công khai tại toà...



Về hành vi bị truy tố, hai bị cáo Nam và Tùng không thừa nhận tội. Tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ và các chứng cứ khác đủ cơ sở xác định hai bị cáo có hành vi như VKS đã cáo buộc. Cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội.



Toà dựa vào các luật quy định về nơi cư trú, nhà ở và hồ sơ mua bán nhà, các văn bản trả lời của cơ quan chức năng xác định hai bị cáo đã có hành vi xâm phạm chỗ ở của bị hại. Đồng thời, HĐXX tách việc giải quyết bồi thường dân sự cho bị hại bằng vụ án khác.



Chủ tọa phiên toà công bố toàn văn bản án. Ảnh: HOÀNG YẾN

Trước đó, VKS đối đáp lại quan điểm của luật sư về việc đề nghị khởi tố vụ án xâm phạm tư pháp đối với công an, VKS quận 1.

Theo đó, VKS cho rằng sau khi sự việc xảy ra, chưa có văn bản xác định ông Nam là thẩm phán. Công an quận 1 cũng có văn bản yêu cầu TAND TP.HCM cung cấp tài liệu chứng minh ông Nam là thẩm phán.

Sau khi xác định ông Nam là thẩm phán, CQĐT công an quận 1 đã có văn bản gửi Công an TP.HCM về việc chuyển hồ sơ lên cấp trên điều tra.



Vì vậy, đại diện VKS xác định quá trình điều tra, khởi tố vụ án là đúng quy định, đúng pháp luật. Cạnh đó, VKS cũng bảo lưu quan điểm truy tố và cho rằng cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội.



Bị cáo Nguyễn Hải Nam mong toà minh oan và trả lại công bằng. Ảnh: HOÀNG YẾN

Nói lời sau cùng, Tùng bật khóc cảm ơn gia đình và những anh chị đã giúp đỡ, bào chữa tại toà. “Tôi được đào tạo chuyên ngành pháp lý, tôi hiểu pháp luật, tôi hiểu quyền bất khả xâm phạm chỗ ở là được hiến pháp công nhận. Với hiểu biết tôi và anh Nam không phạm tội” - Tùng nói.

Bị cáo Nam thì nói "từ ngày đầu tiên xảy ra sự việc tôi bị khủng hoảng. Sau khi bình tĩnh lại, tôi tự tin về nhân cách và giải trình với cơ quan tổ chức. Nay tôi giữ nguyên quan điểm đã giải trình. Tôi xin lỗi vì bản thân ảnh hưởng tới gia đình, tổ chức. Tôi mong HĐXX giải oan và trả lại công bằng cho tôi"- bị cáo Nam trình bày khi nói lời sau cùng.