Đình chỉ vụ án kẻ trộm giết chồng, truy sát vợ ở Long An

"Cơ quan điều tra nhận định người phụ nữ chém chết người nghi ăn trộm là hành vi phòng vệ chính đáng", đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh này tổ chức chiều 12-7.

Theo công an tỉnh qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như đánh giá toàn diện, khách quan vụ án, cơ quan điều tra cùng các cơ quan tố tụng của tỉnh Long An xác định hành vi dùng dao chém chết kẻ trộm của người vợ là phòng vệ chính đáng nên CQĐT đã ra quyết định đình chỉ vụ án.



Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: PLO

Trao đổi với PLO ThS Trần Thanh Thảo (giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM) cho biết vì CQĐT xác định hành vi của chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (người vợ) không cấu thành tội phạm tại Điều 157 BLTTHS, nên áp dụng khoản 1, Điều 230 BLTTHS, CQĐT để đình chỉ điều tra.

Đây là quyết định đúng đắn có cơ sở pháp lý vững chắc, qua đó chính thức khép lại vụ án tưng gây nhiều tranh cãi về hành vi của chị Hằng có phạm tội hay không.

Trước đó, PLO cũng đã có nhiều bài viết phân tích hành vi của chị Hằng là phòng vệ chính đáng và cơ quan tố tụng ở Long An cần xem xét, đánh giá hành vi của chị Hằng không cấu thành tội phạm.

Như PLO đã phản ánh, Nguyễn Thành Trung (ngụ ấp Thuận Bắc, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã đột nhập vào nhà chị Hằng và anh Võ Tấn Hội (cùng ấp), dùng dao tấn công khiến anh Hội tử vong tại chỗ. Sau đó, Trung khống chế chị Hằng cướp tài sản nhưng chị Hằng chống cự, chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Trung sợ bị người dân phát hiện nên cầm dao đuổi theo.

Trong lúc hoảng loạn, chị Hằng chụp được con chống trả khiến Trung gục tại chỗ và tử vong sau đó. Chị Hằng cũng bị nhiều thương tích khi bị kẻ trộm truy đuổi. Theo biên bản giám định, sau khi đâm chết anh Hội, Trung đã bóp cổ nhưng chị Hằng thoát ra được. Trung tiếp tục dùng dao Thái Lan đâm vào lưng và chị Hằng thoát ra khỏi mùng chạy lên phía nhà trên và hai người đã chém qua chém lại. Chị Hằng bị 16 vết thương với thương tích 35%, Trung bị 21 vết thương, trong đó có một vết thương nặng ở cổ dẫn đến tử vong