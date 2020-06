Hy hữu hàng xóm kiện nhau ra tòa giành quyền nuôi chó

Trưởng công an xã nói khó giải quyết Ông Nguyễn Văn Hải (Trưởng Công an xã Bình Nhì) cho biết đến nay công an xã vẫn chưa xác định được chính xác ai là chủ nhân của con chó nên tạm thời nuôi nhốt tại trụ sở công an xã. “Phía ông T. cho rằng đó là chó nhà mình vì ngoài đặc điểm nhận dạng bên ngoài, con chó còn có đốm đen ở lưỡi. Trong khi đó, bà L. cũng khẳng định đó là chó nhà bà và cũng có đốm đen ở lưỡi. Điều đặc biệt là con chó tỏ ra không xa lạ với cả hai nhà cho nên việc này rất khó giải quyết” - ông Hải cho biết. Theo ông Nguyễn Văn Thanh (Chủ tịch UBND xã Bình Nhì), xã đã nhiều lần mời hai bên đến hòa giải. Tuy nhiên, việc hòa giải không thành, ai cũng đòi quyền làm chủ con chó. Sau đó, vụ việc được bà L. làm đơn kiện đến tòa án giải quyết.