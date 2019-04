Kiến nghị sớm khởi tố vụ cựu viện phó VKS sàm sỡ

Công an quận 4 khẩn trương điều tra Chiều 5-4, theo nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM, Công an quận 4 đã có báo cáo xin ý kiến Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM trích xuất camera lấy file gốc, hỗ trợ điều tra vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy. Một nguồn tin khác cũng cho hay trong những ngày qua Công an quận 4 đã khẩn trương, liên tục xác minh, làm rõ vụ việc. Đồng thời, Công an quận 4 cũng đã làm việc với ông Nguyễn Hữu Linh, cựu phó viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng, sau khi ông này đến cơ quan công an trình diện. Ngày 4-4, bên lề hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng các hành vi xâm phạm phụ nữ, đặc biệt là với trẻ chưa thành niên, phải xử lý thật nghiêm khắc.