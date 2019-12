Ông Nguyễn Hữu Tín bị phạt 7 năm tù

Trách nhiệm của những cán bộ trong ngành công an Theo HĐXX, vụ án có một phần trách nhiệm của Phan Văn Anh Vũ và những cán bộ trong ngành công an. Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 thuê nhà, đất số 15 Thi Sách. Hành vi của Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm đã được giải quyết trong vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Trước đó TAND TP Hà Nội và TAND Cấp cao tại Hà Nội đã xét xử vụ án Phan Văn Anh Vũ và lãnh đạo Bộ Công an có sai phạm liên quan đến nhiều khu đất, trong đó có nhà, đất tại số 15 Thi Sách. Bị cáo Trần Việt Tân (cựu thứ trưởng Bộ Công an) lãnh ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng tội này, bị cáo Bùi Văn Thành (cựu thứ trưởng Công an) lãnh 30 tháng tù. Vũ “nhôm” bị 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.