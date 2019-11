Phạt anh rể ‘hờ’ hiếp dâm em vợ 9 tháng tù

Tình tiết vụ án từng gây xôn xao dư luận Theo hồ sơ, Lê Phú Cự sống chung như vợ chồng với chị P. và có hai con chung tại khu dân cư Phú Mỹ (quận 7). Tháng 5-2015, em cùng cha khác mẹ của chị P. là chị T. (là du học sinh từ Mỹ) về Việt Nam. Khuya 6-7-2015, chị T. từ tỉnh Kiên Giang về đến nhà chị P. Chị T. mặc áo và quần short ngắn nằm ngủ tại giường của hai cháu có thông với phòng ngủ lớn của vợ chồng Cự. Do có việc nên sáng đó chị P. cùng con đi Tiền Giang sớm. Chị này có gọi điện thoại cho Cự về trông nhà. Trong nhà còn có hai người giúp việc nhưng họ xin phép Cự đi dự sinh nhật. Đến khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Cự có hành vi xâm hại tình dục khi chị T. đang nằm ngủ. Lúc này chị T. thức dậy phát hiện nên chống cự, la to lên và bỏ chạy thì bị Cự dùng vũ lực và đe dọa để tiếp tục thực hiện hành vi. Do chị T. phản ứng quyết liệt và lúc này có người về nhà nên Cự thực hiện không được… Sau đó Cự lấy ô tô rời khỏi nhà. Sau khi mua vé bay về Mỹ, chị T. mới gọi điện thoại kể cho cha biết sự việc. Ngay sau đó cha chị T. đến công an phường tố cáo. Từ nước ngoài, chị T. sau đó cũng có đơn gửi về yêu cầu xử lý hình sự Cự…