Tòa tạm dừng xử, người dân không nên vội lo!

Lý do TAND tỉnh Phú Thọ vẫn xử cựu chánh thanh tra Bộ TT&TT Ngày 12-3, TAND tỉnh Phú Thọ mở lại phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Anh Tuấn (cựu chánh Thanh tra Bộ TT&TT) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong bối cảnh có chỉ thị hỏa tốc của TAND Tối cao. Trao đổi với PV, ông Đỗ Ngọc Tuấn, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ, cho biết cách đây một tháng vụ án từng được trả hồ sơ, do vậy theo quy định thì đến nay phải mở lại phiên tòa. Cạnh đó, trong ngày 11-3, TAND tỉnh Phú Thọ mới nhận được chỉ thị của chánh án TAND Tối cao, lúc này các kế hoạch phục vụ cho việc xét xử đã được hoàn tất. Để đảm bảo, TAND tỉnh Phú Thọ đã xin ý kiến của TAND Tối cao và đưa ra quyết định vẫn tiếp tục mở phiên tòa. Tuy nhiên, nhằm phòng, chống dịch COVID-19, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ hạn chế người ra vào, chỉ những người có tên trong danh sách triệu tập mới được vào phòng xử. Tòa cũng phối hợp cùng Sở Y tế điều động các nhân viên y tế phục vụ công tác kiểm tra sức khỏe những người đến tham dự phiên xử. Cũng theo ông Tuấn, ngoài phiên xử cựu chánh Thanh tra Bộ TT&TT, các vụ án khác đều tạm thời dừng mở tòa theo đúng tinh thần chỉ đạo của chánh án TAND Tối cao. TUYẾN PHAN Cổng thông tin điện tử Tòa Cấp cao trong mùa dịch Ngày 12-3, chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM có thông báo tạm dừng bốn việc cụ thể. Theo đó, từ ngày 12-3 cho đến hết tháng 3-2020, TAND Cấp cao tại TP.HCM tạm dừng việc nhận đơn, tài liệu trực tiếp; tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở; tạm dừng việc cấp tống đạt thông báo văn bản tố tụng và các tài liệu, chứng cứ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng phương thức trực tiếp. Đáng chú ý là tạm dừng xét xử tất cả phiên tòa, trừ trường hợp vụ án bắt buộc phải mở thì tòa sẽ có giấy triệu tập. Từ đó, TAND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân khi thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình nộp đơn, tài liệu qua bưu chính hoặc cổng thông tin điện tử theo địa chỉ sau. Địa chỉ gửi thư: TAND Cấp cao tại TP.HCM, số 8 đường 57, khu phố 3, phường Cát Lái, quận 2. Cổng thông tin điện tử: http://capcaohcm.toaan.gov.vn. Trường hợp cần thiết phải đến tòa làm việc thì đề nghị thực hiện đúng các quy định của cơ quan. Cụ thể, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và không đi lại tự do trong cơ quan. Người có nhu cầu làm việc với lãnh đạo, thẩm phán phải đăng ký trước với văn phòng để tiếp tại phòng làm việc được bố trí sẵn.